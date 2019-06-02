《阿斯達》宋仲基偷親金智媛！才2集逼哭劇迷…滅族遭殘殺虐炸

記者吳睿慈／綜合報導

南韓年度大作《阿斯達年代記》由宋仲基、金智媛主演，2日播岀第二集，宋仲基所飾演的銀殲終於登場，媽媽阿薩琿把他帶到瓦韓族後不幸病逝，身為混血兒「伊格特」的他，對於瓦韓族是個未知的存在。他與坦雅（金智媛飾演）從小一起長大，就在背上烙印漸漸退出的那天，打算離開瓦韓族，阿斯達卻趁機攻打族裡，瓦韓族瞬間瓦解。

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▲銀殲在瓦韓族長大。（圖／翻攝自tvN）



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阿薩琿將兒子銀殲帶到瓦韓族，卻發現10年來預知夢牽引著她，憤恨地喊著：「我被利用了。」臨死前要求兒子，若背上的烙印消除的那一天，立刻離開瓦韓族，年紀小的銀殲聽不懂她的話中話，就這樣過了多年，銀殲長大成少年，阿薩琿也病逝了。

第二集開頭，銀殲從夢裡驚醒過來，瓦韓族人卻震驚地看著他質問：「你做夢了嗎？你怎麼會做夢？」身為瓦韓族母系族接班人的坦雅沒有作夢，反而是他作夢，令所有族人指著他喊：「是你偷了坦雅的夢嗎？」

▲▼銀殲偷馬想騎馬。（圖／翻攝自tvN）



做夢一事還沒釐清，銀殲又被發現偷馬，遭全族人指責，但他解釋「我只是想騎馬，馬跑得比我們快，去很多地方都比較方便。」族人卻一臉震驚地看著他，認為騎馬根本無稽之談，開始嘲笑他嘲笑「馬怎麼可以騎」。此時，長老漸漸開始發現銀殲與他們不一樣。

銀殲背上的烙印漸漸消失，離開瓦韓族之日即將來臨，坦雅不捨地表示：「我知道你總有一天會離開，媽媽的遺言還能怎麼辦，你走吧。」另一方面，長老也希望他離開部落，認為銀殲不屬於瓦韓族，「坦雅夢見你會來，但不能預知你的存在是吉利還是不吉利。」最後，他與長老達成協議，等待坦雅成為母族繼承人便會離開。

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▲銀殲想要偷親坦雅失敗。（圖／翻攝自tvN）

為了幫助坦雅成為繼承人，銀殲幫她複習靈舞，兩人在河岸跳著舞，他也送上親手製作的項鍊，趁著近距離接觸時，他忍不住嘟起嘴打算偷親坦雅，卻立刻被抓包，失敗的模樣逗笑觀眾。

▲▼瓦韓族遭阿斯達殘殺滅族。（圖／翻攝自tvN）



銀殲、坦雅感情線才剛開始發展，災難卻瞬間降臨，妥坤率領阿斯達的戰士越過大黑牆攻打瓦韓族，戰士無辜虐殺老弱婦孺，甚至一把火燒了躲在屋裡的小孩，瓦韓族所有人遭俘虜。

▲▼坦雅最後被俘虜，她淒厲對著銀殲大喊：「活下來，活著來找我們。」（圖／翻攝自tvN）



銀殲本想幫坦雅掙脫腳上的鐵鍊，但她眼看族人一個個被殺害，最後放棄掙扎，叫銀殲先離開：「活下來，活著來救我，你趕快走。」她最後被拖走，淒厲對著銀殲大喊：「你的名字就是夢想，我的夢想，瓦韓族的夢想，要活著來見我們。」這一幕令劇迷震撼不已，成為本集最虐心的一段。《阿斯達年代記》將從2019年6月1日開始在 Netflix上架，共計12集。