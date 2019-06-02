ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《阿斯達》宋仲基偷親金智媛！才2集逼哭劇迷…滅族遭殘殺虐炸

記者吳睿慈／綜合報導

南韓年度大作《阿斯達年代記》由宋仲基、金智媛主演，2日播岀第二集，宋仲基所飾演的銀殲終於登場，媽媽阿薩琿把他帶到瓦韓族後不幸病逝，身為混血兒「伊格特」的他，對於瓦韓族是個未知的存在。他與坦雅（金智媛飾演）從小一起長大，就在背上烙印漸漸退出的那天，打算離開瓦韓族，阿斯達卻趁機攻打族裡，瓦韓族瞬間瓦解。

►想看更多阿斯達年代記的相關報導請點我

▲▼《阿斯達》宋仲基偷親金智媛！才演2集逼哭劇迷…滅族遭殘殺虐炸（圖／翻攝自tvN）

▲銀殲在瓦韓族長大。（圖／翻攝自tvN）

請繼續往下閱讀...

阿薩琿將兒子銀殲帶到瓦韓族，卻發現10年來預知夢牽引著她，憤恨地喊著：「我被利用了。」臨死前要求兒子，若背上的烙印消除的那一天，立刻離開瓦韓族，年紀小的銀殲聽不懂她的話中話，就這樣過了多年，銀殲長大成少年，阿薩琿也病逝了。

第二集開頭，銀殲從夢裡驚醒過來，瓦韓族人卻震驚地看著他質問：「你做夢了嗎？你怎麼會做夢？」身為瓦韓族母系族接班人的坦雅沒有作夢，反而是他作夢，令所有族人指著他喊：「是你偷了坦雅的夢嗎？」

▲▼《阿斯達》宋仲基偷親金智媛！才演2集逼哭劇迷…滅族遭殘殺虐炸（圖／翻攝自tvN）

▲▼銀殲偷馬想騎馬。（圖／翻攝自tvN）

▲▼《阿斯達》宋仲基偷親金智媛！才演2集逼哭劇迷…滅族遭殘殺虐炸（圖／翻攝自tvN）

做夢一事還沒釐清，銀殲又被發現偷馬，遭全族人指責，但他解釋「我只是想騎馬，馬跑得比我們快，去很多地方都比較方便。」族人卻一臉震驚地看著他，認為騎馬根本無稽之談，開始嘲笑他嘲笑「馬怎麼可以騎」。此時，長老漸漸開始發現銀殲與他們不一樣。

銀殲背上的烙印漸漸消失，離開瓦韓族之日即將來臨，坦雅不捨地表示：「我知道你總有一天會離開，媽媽的遺言還能怎麼辦，你走吧。」另一方面，長老也希望他離開部落，認為銀殲不屬於瓦韓族，「坦雅夢見你會來，但不能預知你的存在是吉利還是不吉利。」最後，他與長老達成協議，等待坦雅成為母族繼承人便會離開。

►想看更多阿斯達年代記的相關報導請點我

▲▼《阿斯達》宋仲基偷親金智媛！才演2集逼哭劇迷…滅族遭殘殺虐炸（圖／翻攝自tvN）

▲▼《阿斯達》宋仲基偷親金智媛！才演2集逼哭劇迷…滅族遭殘殺虐炸（圖／翻攝自tvN）

▲銀殲想要偷親坦雅失敗。（圖／翻攝自tvN）

▲▼《阿斯達》宋仲基偷親金智媛！才演2集逼哭劇迷…滅族遭殘殺虐炸（圖／翻攝自tvN）

為了幫助坦雅成為繼承人，銀殲幫她複習靈舞，兩人在河岸跳著舞，他也送上親手製作的項鍊，趁著近距離接觸時，他忍不住嘟起嘴打算偷親坦雅，卻立刻被抓包，失敗的模樣逗笑觀眾。

▲▼《阿斯達》宋仲基偷親金智媛！才演2集逼哭劇迷…滅族遭殘殺虐炸（圖／翻攝自tvN）

▲▼瓦韓族遭阿斯達殘殺滅族。（圖／翻攝自tvN）

▲▼《阿斯達》宋仲基偷親金智媛！才演2集逼哭劇迷…滅族遭殘殺虐炸（圖／翻攝自tvN）

銀殲、坦雅感情線才剛開始發展，災難卻瞬間降臨，妥坤率領阿斯達的戰士越過大黑牆攻打瓦韓族，戰士無辜虐殺老弱婦孺，甚至一把火燒了躲在屋裡的小孩，瓦韓族所有人遭俘虜。

▲▼《阿斯達》宋仲基偷親金智媛！才演2集逼哭劇迷…滅族遭殘殺虐炸（圖／翻攝自tvN）

▲▼坦雅最後被俘虜，她淒厲對著銀殲大喊：「活下來，活著來找我們。」（圖／翻攝自tvN）

▲▼《阿斯達》宋仲基偷親金智媛！才演2集逼哭劇迷…滅族遭殘殺虐炸（圖／翻攝自tvN）

銀殲本想幫坦雅掙脫腳上的鐵鍊，但她眼看族人一個個被殺害，最後放棄掙扎，叫銀殲先離開：「活下來，活著來救我，你趕快走。」她最後被拖走，淒厲對著銀殲大喊：「你的名字就是夢想，我的夢想，瓦韓族的夢想，要活著來見我們。」這一幕令劇迷震撼不已，成為本集最虐心的一段。《阿斯達年代記》將從2019年6月1日開始在 Netflix上架，共計12集。

姐靠身上睡著阿金「不敢動」　度估仍保持姿勢網讚：超暖！

推薦閱讀

韓女團「當年紅遍全球」薪水曝光　3個月領這數字…網傻眼：太少

韓女團「當年紅遍全球」薪水曝光　3個月領這數字…網傻眼：太少

《阿斯達》首集就有彩蛋　「時安」演他小時候…殘殺宋仲基爸

《阿斯達》首集就有彩蛋　「時安」演他小時候…殘殺宋仲基爸

2PM俊昊「脊椎重摔」倒地不動　影片外流網友嚇傻：沒死萬幸

2PM俊昊「脊椎重摔」倒地不動　影片外流網友嚇傻：沒死萬幸

慶典突出現「小臉韓男星」維持秩序！　粉絲激動：想巧遇

慶典突出現「小臉韓男星」維持秩序！　粉絲激動：想巧遇

崔民秀亂入《認哥》男星離婚現場！　記者像摩西開海替他開路

崔民秀亂入《認哥》男星離婚現場！　記者像摩西開海替他開路

GD親姐熱戀44歲男星！　對方與「雪莉前男友同名」爆10月結婚

GD親姐熱戀44歲男星！　對方與「雪莉前男友同名」爆10月結婚

防彈寫下KPOP新歷史！　6萬人塞滿殿堂…披頭四、皇后都站過

防彈寫下KPOP新歷史！　6萬人塞滿殿堂…披頭四、皇后都站過

《奇皇后》朱鎮模濟州島閃婚！交往5個月娶「醫界金泰希」

《奇皇后》朱鎮模濟州島閃婚！交往5個月娶「醫界金泰希」

粉絲逛街巧遇子瑜　「她將口罩摘下合照」暖心小細節圈粉

粉絲逛街巧遇子瑜　「她將口罩摘下合照」暖心小細節圈粉

WINNER姜昇潤「頸椎突出」急送醫！　行程喊卡道歉

WINNER姜昇潤「頸椎突出」急送醫！　行程喊卡道歉

迪麗熱巴熱舞…下秒撕掉上衣！一舉手「露出黑Bra」辣翻

迪麗熱巴熱舞…下秒撕掉上衣！一舉手「露出黑Bra」辣翻

快訊／《古惑仔》李兆基肝癌病逝！　搶救無效享壽69歲

快訊／《古惑仔》李兆基肝癌病逝！　搶救無效享壽69歲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

迪麗熱巴熱舞…下秒撕掉上衣！一舉手「露出黑Bra」辣翻

快訊／《古惑仔》李兆基肝癌病逝！　搶救無效享壽69歲

唐綺陽：天蠍、處女2019下半財運最好！　但這3星座該注意荷包了

Albee范乙霏《玩很大》躺張立東胸膛！　「穿熱褲睡姿」被他偷拍PO上網

峮峮直播「突轉身脫掉白T」鏡頭還在拍！　驚見渾圓亮點…網：晃到頭暈

馮提莫「近距離未P圖」流出！關美肌…真面目現形網看傻

女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…高顏值臉蛋曝光：偶像等級

20歲冠軍嫩模「高鐵上心臟病驟逝」　2天前才拍雜誌..消息曝光同業傻了

《玩很大》新陣容出現「綜藝大哥」！　粉絲high爆：黃隊必贏

混血妻「上空浴室自拍」！深夜破尺度福利照　惹網噴鼻血：扣哥快回家

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

阿斯達年代記, 宋仲基, 金智媛

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 「體力夠嗎？」蕭敬騰激不得　一把抓男公主抱＋深蹲
  2. 《年少有為》奪十大華語歌曲！　李榮浩「現場演出」帥翻
  3. 雷／《哥吉拉II怪獸之王》片尾6個彩蛋解密！「哥吉拉演員是他」網笑爆
  4. 超大咖男神帥背吉他震撼小巨蛋！　魏如萱爆擠母乳給「他」喝
  5. 王心凌靠《大眠》抱走3項大獎！　「16位弦樂手」超磅礡
  6. 孫儷副業出包！　商品出貨前就壞了…道歉公開「罪魁禍首」
  7. 謝承均14天遊西法燒40萬　觀光客圓夢「法網公開賽」
  8. 吳念真4年前浴室摔倒「發病危通知」！　交代後事：心裡有我就夠了
  9. 《阿斯達》宋仲基偷親金智媛！才2集逼哭劇迷…滅族遭殘殺虐炸
  10. 潘瑋柏到小巨蛋搶銀行！墨鏡高領毛衣遮肉　合照楊丞琳修圖露餡

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366