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安以軒9宮格孕婦寫真超辣！　透視婚紗「腿胸全被看光」：第一次穿那麼少

記者潘慧中／綜合報導

安以軒2017年嫁給澳門德晉集團CEO陳榮煉，3月開心宣布懷孕喜訊，如今進入臨盆倒數的她，5日首度公開孕婦寫真9宮格美照，「為了把66（寶寶小名）放出來，第一次穿那麼少拍照…真的會緊張不自在。」

▲▼安以軒9宮格孕婦寫真超辣！（圖／翻攝自微博／安以軒）

▲▼安以軒公開孕婦寫真。（圖／翻攝自微博／安以軒）

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▲▼安以軒9宮格孕婦寫真超辣！（圖／翻攝自微博／安以軒）

安以軒一連換了許多套衣服，穿上水藍色婚紗低頭凝視孕肚，透視布料隱約能看到纖細美腿，四肢似乎沒有出現孕婦所困擾的水腫問題，接著換上全黑鏤空連身裝，胸前開大V剪裁辣露深溝，她甚至掀衣躺進浴缸，超細大腿根本是少女身材！

▲▼安以軒9宮格孕婦寫真超辣！（圖／翻攝自微博／安以軒）

▲▼安以軒9宮格孕婦寫真超辣！（圖／翻攝自微博／安以軒）

▲▼安以軒9宮格孕婦寫真超辣！（圖／翻攝自微博／安以軒）

▲安以軒透露第一次穿這麼少拍照。（圖／翻攝自微博／安以軒）

不只單獨拍攝孕婦寫真，安以軒因為太緊張還拉老公入鏡一起拍，她換了一套草綠色中空裝，一手摸著孕肚、一手放在老公的肩頭，老公則躺在她的大腿上，當她穿上黑色比基尼時，老公寵溺地把頭靠在她的孕肚，互動相當甜蜜。

▲▼安以軒9宮格孕婦寫真超辣！（圖／翻攝自微博／安以軒）

▲▼安以軒揪老公一起入鏡。（圖／翻攝自微博／安以軒）

▲▼安以軒9宮格孕婦寫真超辣！（圖／翻攝自微博／安以軒）

安以軒和老公還一起換上情侶裝，白上衣和條紋褲呈現出小清新的感覺，老公點了點她的鼻頭，私底下超甜的互動小細節全被拍了下來，最後一張黑白照中，她仰頭向裸上身的老公索吻，幸福模樣羨煞眾人。

▲▼安以軒9宮格孕婦寫真超辣！（圖／翻攝自微博／安以軒）

▲▼安以軒和老公互動相當甜蜜。（圖／翻攝自微博／安以軒）

▲▼安以軒9宮格孕婦寫真超辣！（圖／翻攝自微博／安以軒）

安以軒笑說：「這就是～傳說中的～《大！肚！照！》」她笑說這是人生第一次拍照不用努力收小腹，藉著懷孕的機會紀念身體的神奇變化，「望著自己的肚子還是無法相信怎麼可以大成這樣。」

安以軒微博全文：

這就是～傳說中的～《大！肚！照！》[羞嗒嗒]
人生第一次拍照不用努力收小腹還可以盡情的凸出來[笑而不語]（女孩們都懂的）[陰險]也一定要紀念一下身體這不可思議的神奇變化[允悲][允悲]
（望著自己的肚子還是無法相信怎麼可以大成這樣），為了把66“放出來”第一次穿那麼少拍照⋯真的會緊張不自在[污][污][污]所以拉著小叮噹陪我！！！66拔拔人真好～
就這樣他的上衣被我收走了[偷笑][偷笑][偷笑]

2017.6.5 在夏威夷披著白紗出嫁～
2年後的今天
我們收穫了上天給我們最棒的禮物⋯
一切都是最好的時間&安排！
#小叮噹夫婦# [男孩兒]二週年結婚快樂[女孩兒]

取名小名66是因為拔拔叫65～
後來才想起我們在夏威夷結婚
而夏威夷語「Aloha ~阿囉哈～」
本來意指：希望、愛、和平、幸福，
後來才成為問候語：你好。
而阿囉哈拍照的手勢比法就是 66
喜歡這樣的巧合～

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