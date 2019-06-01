同行暗諷「主持只有3套路」釣出本尊　小S高EQ回答電爆她！

記者潘慧中／綜合報導

小S最近和大S、范曉萱、阿雅在陸綜《我們是真正的朋友》合體，有次吃飯時聊到曾被同行調侃：「小S的主持風格就是三樣式啊！」對此，她不但不生氣，反而用高情商的方式回應，讓不少網友狂讚直呼：「這才是巨星風範！」

▲小S被其他主持人暗諷主持只有3個套路。（圖／翻攝自微博／ta是大明星）



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日前公布的「最有影響力主持人」名單中，小S排名第9，排名比她更前面的網路主持人卻很不以為然，對方暗諷她主持風格不出3個套路：「帥的吃豆腐，女生就攻擊，老人就問候健康。」

▲小S幽默回應。（圖／翻攝自微博／ta是大明星）



小S聽了不但絲毫沒有動怒，她還對鏡頭搞笑回應：「你猜對了！我就這3個套路怎麼辦！？我也很想多加幾個啊！」最後甚至大笑了好幾聲，「那個人應該有徹底地研究我，他應該是我的粉絲，謝謝你這麼喜歡我喔！還知道我的套路，還可以分析出3個。」幽默化解外界批評。

▲▼范曉萱本來想替小S出一口氣。（圖／翻攝自微博／ta是大明星）



范曉萱和阿雅都佩服地說：「I love you!」她剛剛一邊聽還一邊想替小S出氣：「讓那個人go to hell！」小S聽了則勸她：「不要這樣子隨便說別人」，她想了想也認同地說：「對，所以我說I love you，因為妳的方式更好。」

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