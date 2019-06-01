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狼人殺錄到一半…愷樂突起身喊卡！　「他直接離開座位」全場尷尬笑

記者潘慧中／綜合報導

《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺」單元開播後備受歡迎，5月底播出最新一集，沒想到一開始確認角色身份時，愷樂突然起身喊卡：「不好意思有人放屁！」因為屁味實在太濃，來賓都忍不住摀住鼻子，嘻小瓜甚至離開座位：「影響遊戲情緒耶。」

▲▼狼人殺錄到一半…愷樂突起身喊卡！（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲▼愷樂突然起身喊卡！（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

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▲▼狼人殺錄到一半…愷樂突起身喊卡！（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

狼人殺才一開錄，愷樂便面露難色朝無尊的方向看，一副欲言又止的樣子，對方則露出神秘笑容，她終於忍不住起身爆料對方放屁，「而且是水遁的水屁」，一旁的孫生也笑指：「他放屁超臭的啦！」

▲▼狼人殺錄到一半…愷樂突起身喊卡！（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲▼狼人殺錄到一半…愷樂突起身喊卡！（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲▼狼人殺錄到一半…愷樂突起身喊卡！（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲包括無尊在內，全場都尷尬笑了。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

無尊尷尬到說不出話，只能一直露出傻笑，他表示本來想慢慢釋放，怎料不小心放太大力了，來賓們聽了都直呼：「好噁心喔！」嘻小瓜還笑說：「你一定是壞人！真的好臭！」他最後起身委屈地說：「我都還沒開始玩就被票掉了，沒有那麼臭啦！真的啦！」

▲▼狼人殺錄到一半…愷樂突起身喊卡！（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲▼愷樂覺得臭到不行才決定說出來。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲▼狼人殺錄到一半…愷樂突起身喊卡！（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

嘻小瓜開玩笑說無尊最近身體應該不太好，他問孫生：「你剛剛怎麼可以坐那麼久（都沒反應）啊？」孫生無奈笑說：「我想說不要影響遊戲啊。」愷樂佩服地豎起大拇指：「你（孫生）很棒！但我受不了。」

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愷樂, 狼人殺, 娛樂百分百

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