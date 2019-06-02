曾莞婷罕見動怒：3天內公開道歉，請你好自為之！　「公開截圖」準備提告

記者潘慧中／綜合報導

曾莞婷儘管工作忙碌，仍不時會分享生活點滴，甚至親自和粉絲互動，但她1日罕見動怒：「希望你在3日內公開道歉！」目前已經蒐集好證據準備提告，讓不少網友好奇她如此生氣的真正原因。

▲▼曾莞婷常和粉絲分享生活。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）



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曾莞婷表示蔡某5月底在某社群平台蓄意毀謗、散播不實謠言，已經造成她名義上的受損，「經紀公司今天已經寄發存證信函準備提告！」如果蔡某3天內不公開道歉，她一定會告到底，「請好自為之。」

▲▼曾莞婷罕見動怒。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）



對此，曾莞婷真的覺得非常生氣，「為什麼要利用別人名義騙人！這不是我～不要受騙！」希望支持她的粉絲不會因此上當，對於蔡某寫錯自己的名字，她則是附上一個翻白眼的表情符號說：「連名字都寫錯，你可以認真點嗎？」

▲曾莞婷人紅是非多。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）



事實上，曾莞婷人紅是非多，開心分享生活的同時常無故引來酸民留言，之前去韓國時，竟然有人問她是否要去隆乳，她當下只笑回：「姐還需要嗎？」又好比分享新家的更衣室照片後，看到有人嗆她有錢真好，當下沒有被惹火，她反而勉勵對方：「錢不會自己從天上掉下來的！加油吧！」高情商令人崇拜。