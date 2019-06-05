瑤瑤喝喜酒穿這樣！　親妹妹現身「低胸半裸背」網驚：越來越正

記者潘慧中／綜合報導

瑤瑤（郭書瑤）儘管工作忙碌，仍不時會分享生活點滴，她近日難得和妹妹同框，原來姊妹倆是一起去喝喜酒，她穿上挖肩禮服，妹妹則身穿半裸背長洋裝，兩人的高顏值和高「衣」Q獲得不少網友讚賞，「這畫面太美了！」

▲瑤瑤參加婚禮。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）



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瑤瑤頂著眉上短瀏海的新髮型參加婚禮，難得帶妹妹同行的她想合照紀念，對方卻頻頻在背後扮鬼臉，讓她哭笑不得地說：「難得盛裝，妳就不能好好跟我拍張美美的照片嗎？#我妹是個寶#有妹妹真好。」

▲▼瑤瑤帶妹妹喝喜酒。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）



直到最後妹妹才恢復正經，讓瑤瑤鬆口氣說：「她終於願意跟我拍正常的合照了～。」照片中，可以看到瑤瑤紮起長髮，長禮服的挖肩設計襯托出性感的肩頸線條，合身剪裁展現纖細腰身，妹妹則穿上細肩帶低胸洋裝，魚尾裙襬看起來格外有女人味。

▲瑤瑤和妹妹的喝喜酒穿搭超美！（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）



事實上，妹妹早在2010年就曾出現在瑤瑤的《好姐妹》MV中，青澀模樣在當時引起話題。瑤瑤曾透露和妹妹的相處方式很像朋友，從生活瑣事到感情心事都會一起分享，可說是無話不談。

▲▼瑤瑤的妹妹越大越美。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo、YouTube）

