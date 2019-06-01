生理期玩水「私密處癢爆」！　就醫被要求塞這個…蘿莉塔崩潰：我還沒經驗

記者潘慧中／綜合報導

蘿莉塔曾是《大學生了沒》班底，率真反應成為各大節目的常客，她透露有次出外景玩水，怎料剛好遇到生理期，回家後私密處開始發癢，甚至出現很多分泌物，最後只好硬著頭皮去看醫生，「因為在這之前，我從來沒去過婦產科，就覺得很可怕。」

▲▼蘿莉塔生理期出外景玩水，結果私密處意外感染。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



請繼續往下閱讀...

蘿莉塔上《醫師好辣》透露當時被檢查出病因是「念珠菌感染」，行程結束回到家就覺得私密處有一點癢，但當下不以為意，以為過幾天就會好轉，沒想到越來越癢、甚至癢到睡不著，這才讓她下定決心就醫。

▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



醫生一檢查就碎唸：「妳這也拖太久了吧，嚴重成這樣為什麼不早點來？原本可能只要吃幾天就好了，但妳現在要擦藥還要塞陰道塞劑。」蘿莉塔表示這又是另一件很可怕的事，「女生平常沒事不會往自己下面塞東西啊！根本塞不進去！」

▲蘿莉塔一開始完全塞不進去。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



當初為了把塞劑塞進去，蘿莉塔整整花了1小時還是塞不進去，主持人胡瓜問：「所以妳那時候是沒有任何經驗？」她承認：「沒有。」最後只好打電話向女性友人求救，對方也很講義氣地示範給她看。過了1個禮拜後，情況好不容易改善，但她透露從那之後，太累的話「妹妹」就會開始癢，似乎因此留下病根。