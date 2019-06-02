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「網紅業界機密」公開！鍾明軒聽到他價碼：嚇死　怒揭亂接業配內幕

記者潘慧中／綜合報導

鍾明軒常針砭時事，嗆辣的說話風格吸引不少網友關注，他最近上傳一段「靠北網紅」的影片，他透露當今有許多年輕人嚮往當網紅，但其實這個職業很可怕，「只要有任何問題扯上腥羶色，他就會得到點閱率跟知名度，所以在台灣紅不難啊。」

▲▼鍾明軒怒揭亂接業配內幕。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

▲▼鍾明軒靠北網紅。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

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▲▼鍾明軒怒揭亂接業配內幕。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

鍾明軒表示現在有不少網紅狂露身體，「把女生這個身體弄得多卑微啊！」除了這個現象，還有許多網紅愛亂接業配，「譬如說我這禮拜推掉了5個廠商，下個禮拜我就看到一堆網美和網紅在業配我上禮拜推掉的東西，文宣廣告都一樣，只是影片形式不一樣。」

對於這個風氣，鍾明軒覺得很可怕，「很多產品自己要試用過，好用才可以推薦，他們（網紅）不是。」以他來說，只要看到號稱「美白7天見效」的產品，他一定會推掉，「我是有腦袋的人，我知道沒有這種東西。」更何況如果是真的好用的產品，真的沒必要一直下廣告。

▲▼鍾明軒怒揭亂接業配內幕。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

▲▼鍾明軒揭網紅亂接業配的內幕。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

▲▼鍾明軒怒揭亂接業配內幕。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

影片最後，鍾明軒再爆料：「這是業界商業機密，但是我還是要說！」事實上，有很多網紅會買讚數，也就是買機器人洗他／她的讚，比方說：「這個人我從來沒看過，可是他的追蹤人數超高，應該有一半的機率是買讚數吧！」如此一來，這些網紅便能以此為籌碼開出高額的業配價，「很多我沒看過的人，他們的價碼喔偷偷一聽，我真的會嚇死欸。」

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鍾明軒, 煎熬弟

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