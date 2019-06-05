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校花級藝人桃機「正面盯著看」被拍！　「短裙開衩直逼根部」蜜大腿全露

記者潘慧中／綜合報導

周曉涵曾以「無名美少女Amanda」為人所知，當時甚至有逢甲大學校花的稱號，轉戰演藝圈積極投入演戲，她近日準備飛往廣州工作前，在桃園國際機場拍下美照，「機場穿搭來一下！」短裙開衩直逼大腿根部，讓不少男網友看了狂噴鼻血。

▲▼周曉涵。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

▲周曉涵在桃機拍機場穿搭。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

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照片中，可以看到周曉涵紮起高高的丸子頭，戴上墨鏡襯托出小巧臉蛋，身穿黑T搭配黑白花紋短裙，貼身剪裁辣秀葫蘆腰，側邊裙襬的倒V缺口讓她露出蜜大腿，搭配高跟鞋格外襯托出穠纖合度的腿部線條。

▲▼周曉涵。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

▲▼周曉涵。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

▲▼周曉涵。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

▲周曉涵辣露美腿。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

登機後，周曉涵開心透露這是她第一次坐到2樓的商務艙，「視野挺好的！」只見她雙腿交叉坐在舒服的椅子上，雪白美腿一覽無遺，電暈不少粉絲笑說：「長腿姊姊」、「側面視角更辣了！」

▲▼周曉涵身材非常勻稱。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

事實上，周曉涵曾透露自己以前胸小腿粗，除了有去按摩胸部，還有去按腿，「有時候胖到有橘皮也可以按掉！」但她表示有時候會按到整個腿都淤青，模樣相當嚇人，「其實這些方法真的有用，但一般人可能沒辦法忍，沒有持之以恆就變成沒用。」

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