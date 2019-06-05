Sandy出國回台「近況照」曝光！　五官被揪亮點…網驚：整過容嗎

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）最近把握工作空檔，和好友曾沛慈飛往日本度假，回台後陸續把照片PO上網，卻被部份網友質疑是否偷偷整容，對此，她不但沒有生氣，反而用高EQ的方式回應！

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▲Sandy最近和曾沛慈一起去日本散心。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



照片中，可以看到Sandy放下及胸長髮，望向遠方的側臉線條全被拍了下來，穿上黃紫格紋交錯的服裝，看起來很有活力，只不過似乎有網友看不慣她的V字尖下巴：「請問妳有整過容嗎？下巴好小喔。」她看到後直到Tag對方帳號解釋：「絕對沒有！報告完畢。」

▲▼Sandy回台後PO這張照片被質疑整型。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



不只一位網友有類似的疑問，還有粉絲留言直言：「很不像妳的照片但很美」，Sandy看到後一樣沒有動怒，她選擇搞笑回應：「這是多麼悲傷的故事。」面對各界對外貌的評價，她始終以高情商的方式應對，讓人讚賞不已。

▲▼Sandy人紅是非多。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



事實上，Sandy向來大方談論自己的身材，曾經被網友稱讚比例很好，她事後卻忍不住招認：「還是有修圖啦！超誠實。」她甚至曾自嘲基因不好，「長期飽受五五身困擾。」讓爸爸吳宗憲躺著也中槍。