父喪首日…曾治豪緊閉雙眼忍痛唱「要怎麼說再見」：我想你了爸

記者張筱涵／綜合報導

綜藝大哥賀一航3日病逝，享壽64歲。兒子曾治豪在父喪首日忍痛跑行程，演唱到經典曲《如果還有明天》時數度哽咽，並表示要把這首歌送給在天上的爸爸。

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▲賀一航航3日病逝，享壽64歲。（圖／資料照／記者李毓康攝）

賀一航告別式於4日舉行，當天有許多綜藝圈好友前往哀悼。曾治豪沒有因此取消原定的表演行程，穿著簡單的黑T配白褲和紅帽去唱歌，在曝光的影片中可以看見他全心投入歌曲《如果還有明天》中，竭盡全力地唱著就是希望天上的爸爸能夠聽見。

唱到結尾高潮處時，曾治豪突停下來說「今天這首歌曲送給我剛過世的爸爸」，聽見觀眾們掌聲後感性說道：「可以把掌聲送給他嗎？爸爸走得很安詳…我很開心。」語畢就激昂唱出高潮部分也是他的心聲「要怎麼說再見」，緊閉著雙眼想壓抑心中悲傷情緒，認真又投入的模樣讓觀眾看得心疼也跟著不捨。

▲曾治豪特地唱到一半停下，希望觀眾能將掌聲送給爸爸。（圖／翻攝自EZ5 Live House臉書）

另外，曾治豪4日現身靈堂受訪，透露賀一航入院這5天，自己都隨侍在側，一切都依照醫生的建議和指示去服藥，但不知道病情為什麼惡化，事情發生得很臨時，他表示，爸爸走得很安詳，最後還是用一貫幽默的方式告訴他︰「兒子你要好好照顧自己的身體，要加油努力，演藝圈這條路很辛苦，要記得把奶奶和家人照顧好。」

被問到賀一航為何不接受化療？曾治豪表示，爸爸最喜歡帶給別人歡樂，加上因為爸爸曾聽過朋友說「化療很痛」，因為怕痛才沒有治療，更談到賀一航生前最大的願望就是帶老婆Judy環遊世界、換個好房子、吃好吃的東西，現在會由他來替爸爸完成遺願。

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▼曾治豪演唱《如果還有明天》送給爸爸。（影片／取自EZ5 Live House臉書，如遭刪除請見諒）