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「太后專門戶」待大陸20年猛賺1.4億　想退休返台「卡這關」財產全飛了！

圖文／鏡週刊

▲資深藝人陳莎莉（右）在大陸工作近20年，在友人陪同下抽空回台休假。（圖／鏡週刊）

▲資深藝人陳莎莉（右）在大陸工作近20年，在友人陪同下抽空回台休假。（圖／鏡週刊）

在大陸深耕19年的資深藝人陳莎莉，以惡婆婆及太后的形象深入民心，11月將踏入70歲的她，有意結束手上的陸劇戲約返台退休。這些年陳莎莉在對岸工作，攢下約新台幣1.4億元財產，但因當地法規限制，無法匯出這麼大一筆錢，據悉，她循地下管道匯回台灣，卻遭對方侵吞，養老金轉眼化為烏有，讓她傷心欲絕。

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陳莎莉曾演過無數電影與電視劇，是早期台灣最深入人心的「惡婆婆」及「太后專業戶」，她早在20年前就已前進對岸拍戲，幾乎絕跡台灣演藝圈。日前她回台跟老友們見面，既開心又興奮的她，也動起返台好好享受退休生活的念頭。

▲陳莎莉（左二）回台都會與圈內好友相聚，最近一次是2月時與高怡平（後排左）、張清芳（前排右）、Roger（左一）聚餐。（圖／翻攝自weiwei_6688_liu IG）

▲陳莎莉（左二）回台都會與圈內好友相聚，最近一次是2月時與高怡平（後排左）、張清芳（前排右）、Roger（左一）聚餐。（圖／翻攝自weiwei_6688_liu IG）

為閃管制　丟億萬鉅款

陳莎莉在大陸拍戲，一拍就是19年。離過2次婚、至今仍單身的她累積了人民幣3,000萬元（約新台幣1億4,000萬元）的豐厚身家。由於大陸有嚴格的外匯管制，據傳，今年初陳莎莉經友人介紹，要把打拚存下的血汗錢，循地下管道匯回台灣，沒想到這1億4,000萬元竟憑空消失，身家一夕之間化為烏有，對陳莎莉來說，不啻是椎心之痛。

▲資深藝人陳莎莉（右）在大陸工作近20年，在友人陪同下抽空回台休假。（圖／鏡週刊）

▲睽違大銀幕近四十年的陳莎莉（中）二年前接演電影《血觀音》，飾演心機極重的院長夫人，跟惠英紅（左）有不少對手戲。右為大久保麻梨子。（圖／鏡週刊）

據悉，陳莎莉過去在大陸工作，每次回台都會帶一些人民幣，只是礙於外匯管制，僅能攜帶小額數量。陳莎莉拍戲多年也累了，她原先打算將這筆錢匯回台灣，當作養老金，本以為經朋友介紹，應該可以信任對方經手這麼大一筆錢，怎知還是所託非人。

▲2009年時陳莎莉（右）和潘迎紫為中視40週年同台，兩人神采依舊。（圖／東方IC）

▲2009年時陳莎莉（右）和潘迎紫為中視40週年同台，兩人神采依舊。（圖／東方IC）

讓許多台商及台灣藝人相當頭痛的大陸外匯管制，依照規定，每人每年只能匯出5萬美元（約新台幣155萬元），超過就須提出大陸稅捐單位的完稅證明或薪資所得證明，但相關證明文件申請不易，手續又繁瑣，一般人未必都能以合法方式將錢匯回台灣。

▲2014年時，陳莎莉以66歲高齡在《衛子夫》中扮演竇太后，演藝事業再衝上高峰。（圖／中天提供）

▲2014年時，陳莎莉以66歲高齡在《衛子夫》中扮演竇太后，演藝事業再衝上高峰。（圖／中天提供）

轉戰大陸　事業攀高峰

被封為太后專業戶的陳莎莉從2000年起轉戰大陸，至今拍了近30部劇集。2001年陳莎莉在黃曉明主演的《大漢天子》裡扮演竇太后，成功打開大陸市場，工作接踵而來；2014年她以65歲高齡再接演《衛子夫》裡的同一角色，平常多半1年僅演1部劇的她，這1年一口氣接演《青春風暴》《衛子夫》《紅酒俏佳人》。

▲資深藝人陳莎莉（右）在大陸工作近20年，在友人陪同下抽空回台休假。（圖／鏡週刊）

▲久未接拍電影的陳莎莉（右）對《血觀音》劇本一見傾心，為力挺國片與導演楊雅喆（左），特地返台宣傳。（圖／鏡週刊）

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