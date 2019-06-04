獨／許維恩爆穩交...KID首度露面回應了！　親吐「無法祝福」原因

記者林彥君／台北報導

林柏昇（KID）和熊熊主持《星光雲！RUN新聞》，KID入伍後由黃鴻升（小鬼）接棒主持。熊熊和小鬼今（4日）出席替代役的「役年之中」活動，給KID驚喜。KID前年和許維恩分手，對於日前馬來西亞男星呂銳認愛許維恩，KID向《ETtoday星光雲》獨家回應事件，表示：「沒有什麼祝福，因為不認識對方。」

▲《星光雲！RUN新聞》準備餐車到台南找KID。（圖／ETtoday）

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▲KID回應許維恩戀情。（圖／ETtoday）

KID表示，和許維恩目前仍是好友，彼此也會互相關心，不會影響彼此生活，也強調自己當兵前兩人就已經分手。KID近期為替代役的演出彩排，所以空閒時有使用手機看新聞，「看完心情多少有影響，希望近期不要把我們的事情連結在一起，其他人可能會在意，萬一我以後交女友，可能對方會在意。」

▲熊熊捨不得KID，難過落淚。（圖／ETtoday）

至於會不會祝福許維恩？KID僅說，「沒有什麼祝福，因為不認識對方，不知道會不會對她好，沒有干涉，我現在把自己過好，她有她生活圈，我有我生活圈。」對於之後有沒有復合機率？KID不把話說死，「目前不知道，對談戀愛沒有想法。」現在只想著趕快服完役期，接著去潛水，「想好好放鬆，準備好，重新出發。」

▲《星光雲！RUN新聞》準備餐車到台南找KID。（圖／ETtoday）



節目一開始，KID看到熊熊和小鬼現身，又驚又喜，從熊熊背後衝上前，親了一下，不過熊熊轉頭虧，「你怎麼沒變瘦？」KID笑說：「本來有變瘦，看到新聞怒吃胖回去。」絲毫不受許維恩的新戀情的新聞影響。

熊熊說她和KID容易玻璃心，兩人好感情惺惺相惜，「我們等你，我們不會兵變。」熊熊邊擦眼淚邊和KID說再見，這次懇親也讓熊熊體會到懇親的魔力，真的會捨不得。

▲熊熊看著KID的背影落淚。（圖／ETtoday）

熊熊看到KID離去的背影，忍不住哽咽：「我實在太想他了，他沒有哭我卻哭了，希望他很快當完兵，回來，這樣大家會不會以為我愛上他，我們是朋友，演藝圈很少會有像KID這麼真心的人，真的很想他。」說完用手擦去臉上淚珠，手比愛心。