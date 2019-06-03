ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

交往3天「確診腦有4公分腫瘤」　筱蕾術後面癱臉斜..男友不離不棄

記者李玟儀／綜合報導

女星陳筱蕾是模特兒出身，在娛樂圈是不少綜藝節目的熟面孔，不過從2018年底曝光度銳減，粉絲後來才知道她動了腦瘤手術。感人的是，她的男朋友始終不離不棄，愛情故事讓何篤霖聽了很感動，直說：「妳很幸運！」

▲▼陳筱蕾。（圖／翻攝自陳筱蕾IG）

▲陳筱蕾因為腦腫瘤開刀。（圖／翻攝自陳筱蕾IG）

陳筱蕾日前在《命運好好玩》提到腦瘤手術，過去她曾在別的節目中提過，因為腫瘤過大，在清除過程中神經多少受到影響，手術完成後有半邊臉成了面癱，但她始終展現樂觀的一面，如今正一點一點的恢復中。

請繼續往下閱讀...

▲▼陳筱蕾生病後男友依然不離不棄。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲▼知道罹患腫瘤的當下，陳筱蕾和男友僅交往3天，但其實男方已經喜歡她10年了。（圖／翻攝自陳筱蕾IG）

▲▼陳筱蕾生病後男友依然不離不棄。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

然而不幸中的大幸是，陳筱蕾和男友的感情並沒有因為這場病受到影響，2人當初才剛交往3天，就確診罹患腦瘤，一般人理所當然會因為恐懼而退縮，但男友沒有，小倆口目前仍甜蜜交往中。

▲▼陳筱蕾生病後男友依然不離不棄。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲▼男友不只不離不棄，還扛起照顧陳筱蕾的責任。（圖／翻攝自陳筱蕾IG）

▲▼陳筱蕾生病後男友依然不離不棄。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

陳筱蕾透露，男友在交往前暗戀她10年，毅力、心意都很堅定、堅強，因此雖然僅僅交往3天，但對方沒有打退堂鼓，反而擔心她原本居住的樓中樓小套房會影響術後生活，因此在開刀期間，一個人找好新房子幫忙搬家，在手術後兩人住在一起，互相照顧，不離不棄的感情讓人動容。

黃沐妍穿激短褲「開腿大跌」！　後製小草莓太慢遮…網驚：看光了

推薦閱讀

李光洙委屈怒吼宋智孝！劉在錫認同「真的有點...」　HAHA一句話180度翻盤

李光洙委屈怒吼宋智孝！劉在錫認同「真的有點...」　HAHA一句話180度翻盤

唐綺陽運勢／雙魚小心腸胃問題！水瓶「注意1點」變成戀情絆腳石

唐綺陽運勢／雙魚小心腸胃問題！水瓶「注意1點」變成戀情絆腳石

20歲冠軍嫩模「高鐵上心臟病驟逝」　2天前才拍雜誌..消息曝光同業傻了

20歲冠軍嫩模「高鐵上心臟病驟逝」　2天前才拍雜誌..消息曝光同業傻了

小S「躺著被化妝」睡死嘴大開　鏡頭拉近..畫面超母湯網笑炸！

小S「躺著被化妝」睡死嘴大開　鏡頭拉近..畫面超母湯網笑炸！

女戰神爆《玩很大》秘辛！4原因被製作人打槍　1通電話義氣救場

女戰神爆《玩很大》秘辛！4原因被製作人打槍　1通電話義氣救場

爆3年只陪女兒37天！楊冪離婚「看到1張紙」秒變臉　內容媽媽超有感

爆3年只陪女兒37天！楊冪離婚「看到1張紙」秒變臉　內容媽媽超有感

混血妻「上空浴室自拍」！深夜破尺度福利照　惹網噴鼻血：扣哥快回家

混血妻「上空浴室自拍」！深夜破尺度福利照　惹網噴鼻血：扣哥快回家

身中7槍冒死衝破38度板門店　脫北士兵「腸子拉出27cm寄生蟲」近況曝光

身中7槍冒死衝破38度板門店　脫北士兵「腸子拉出27cm寄生蟲」近況曝光

「VLOG」到底怎麼發音？網推歐陽娜娜讀法　他大驚：我都念五阿哥！

「VLOG」到底怎麼發音？網推歐陽娜娜讀法　他大驚：我都念五阿哥！

謝霆鋒妹「孩子生了父不詳！」　神隱1年曝大手牽小手甜蜜閃照

謝霆鋒妹「孩子生了父不詳！」　神隱1年曝大手牽小手甜蜜閃照

影壇4大惡人3個悲苦離世！　李兆基肝癌逝…只剩《監獄風雲》的他

影壇4大惡人3個悲苦離世！　李兆基肝癌逝…只剩《監獄風雲》的他

Albee范乙霏《玩很大》躺張立東胸膛！　「穿熱褲睡姿」被他偷拍PO上網

Albee范乙霏《玩很大》躺張立東胸膛！　「穿熱褲睡姿」被他偷拍PO上網

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

影壇4大惡人3個悲苦離世！　李兆基肝癌逝…只剩《監獄風雲》的他

Albee范乙霏《玩很大》躺張立東胸膛！　「穿熱褲睡姿」被他偷拍PO上網

身中7槍冒死衝破38度板門店　脫北士兵「腸子拉出27cm寄生蟲」近況曝光

快訊／《古惑仔》李兆基肝癌病逝！　搶救無效享壽69歲

峮峮直播「突轉身脫掉白T」鏡頭還在拍！　驚見渾圓亮點…網：晃到頭暈

花蓮東大門夜市「大火燒毀32攤」！　杜詩梅夫妻急衝火場搬瓦斯

女戰神爆《玩很大》秘辛！4原因被製作人打槍　1通電話義氣救場

超兇刺青妹渾圓飽滿！　直播手滑關美肌「S→XXL現原形」…肚掛3層肥肉晃呀晃

迪麗熱巴熱舞…下秒撕掉上衣！一舉手「露出黑Bra」辣翻

唐綺陽運勢／雙魚小心腸胃問題！水瓶「注意1點」變成戀情絆腳石

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

陳筱蕾, 命運好好玩

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 地方媽媽疑惑「去哪家整形」　許聖梅自嘲背影殺手
  2. 問「《大集合》何時來」苦等2年　103歲嬤終於等到胡瓜
  3. 3萬人生日趴！哥哥突現身　莫文蔚見這幕驚喜：哇你們太絕了
  4. 贈獎／茱麗葉畢諾許《別問我是誰》竟創假帳號搭訕小鮮肉
  5. 鄭秀文忍1個月「許志安出軌心情」藏歌詞！　40秒影片表情惹心酸
  6. 「元祖偶像」帶2歲女兒演《超人》　韓網罵翻：自打臉！
  7. 差點穩交金髮帥男模　陳芳語被打槍竟「因為是華人」
  8. 高三男畢業..全校師生前拿麥告白！「希望妳能幸福」偶像劇台詞暴動了
  9. 蕭亞軒養病1年首露全臉！　駁斥愛滋「真實皮膚狀況曝光」
  10. 《哥吉拉II怪獸之王》全台5天票房破億　「續集對金剛」導演證實：不會平手

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366