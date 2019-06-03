交往3天「確診腦有4公分腫瘤」　筱蕾術後面癱臉斜..男友不離不棄

記者李玟儀／綜合報導

女星陳筱蕾是模特兒出身，在娛樂圈是不少綜藝節目的熟面孔，不過從2018年底曝光度銳減，粉絲後來才知道她動了腦瘤手術。感人的是，她的男朋友始終不離不棄，愛情故事讓何篤霖聽了很感動，直說：「妳很幸運！」

▲陳筱蕾因為腦腫瘤開刀。（圖／翻攝自陳筱蕾IG）

陳筱蕾日前在《命運好好玩》提到腦瘤手術，過去她曾在別的節目中提過，因為腫瘤過大，在清除過程中神經多少受到影響，手術完成後有半邊臉成了面癱，但她始終展現樂觀的一面，如今正一點一點的恢復中。

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▲▼知道罹患腫瘤的當下，陳筱蕾和男友僅交往3天，但其實男方已經喜歡她10年了。（圖／翻攝自陳筱蕾IG）

然而不幸中的大幸是，陳筱蕾和男友的感情並沒有因為這場病受到影響，2人當初才剛交往3天，就確診罹患腦瘤，一般人理所當然會因為恐懼而退縮，但男友沒有，小倆口目前仍甜蜜交往中。

▲▼男友不只不離不棄，還扛起照顧陳筱蕾的責任。（圖／翻攝自陳筱蕾IG）

陳筱蕾透露，男友在交往前暗戀她10年，毅力、心意都很堅定、堅強，因此雖然僅僅交往3天，但對方沒有打退堂鼓，反而擔心她原本居住的樓中樓小套房會影響術後生活，因此在開刀期間，一個人找好新房子幫忙搬家，在手術後兩人住在一起，互相照顧，不離不棄的感情讓人動容。