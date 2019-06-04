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「收工秒神隱」零交集 小亮哥曝賀一航娶Judy後變了

記者蕭雅玲／台北報導

賀一航因大腸癌病逝，享壽64歲。賀一航早期發跡於秀場，後來與師父豬哥亮搭檔主持，以歌廳秀迅速竄紅，昔日曾與他一起搭檔主持《金牌點唱秀》的五虎將余天、澎恰恰、小亮哥等人聽聞噩耗，都深感惋惜。

▲▼余天二女兒余苑綺補辦婚宴,小亮哥。（圖／記者李毓康攝）

▲賀一航離世小亮哥感到惋惜。（圖／記者李毓康攝）

小亮哥表示，一直以來賀一航行事低調，「他有他的生活方式，我也有我的方式，所以很少碰在一起」，加上當時他欠下巨額賭債，常常有債主找上門，兩人收工後幾乎是零交集，「當時他只要錄影一結束，眾人相約去喝酒舒壓，他一收工人就不見了，當時他不正常的生活過了好幾年，一直到娶了Judy之後，生活才360度大轉變後，我們也才比較有講話、聊天，還可以沒有忌諱的往來！」兩人好到還會互相介紹賺錢的機會給對方。

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▲賀一航《鏡子森林》 。（圖／民視提供）

▲賀一航離世最後告別作《鏡子森林》 。（圖／民視提供）

小亮哥也說，賀一航婚後生活變得正常後，兩家人往來也變得頻繁，除了會互相介紹工作，有空還會相約見面、吃飯，兩人最後一次見面是在去年，當時他跟余天主持的《天生王牌》節目剛收，時間也比較多，那陣子兩人經常碰面，但今年賀一航因工作變多，小亮哥也忙帶小孩到美國讀書事宜，有大半年沒見到面，但每天還是會透過Line傳訊息道早安，5月19日後就再也沒收到他的訊息，「當時我在美國還連續Line了好幾天給他，但他都沒讀也沒回，當時我單純以為他換了手機，沒想到回來才5天，就聽到他過世的消息。」痛失一位摯友，感到相當難過。

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