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柯震東拽褲頭帶低胸妹回家　「7天後她又跟別人過夜」才發現有男友！

圖文／鏡週刊

▲5/25 02：21，柯震東（中）拽了拽褲頭感覺正要提槍上陣，不過酒吧的工作人員（左）提醒他有跟拍，他當場傻住。（圖／鏡週刊） 

▲5/25 02：21，柯震東（中）拽了拽褲頭感覺正要提槍上陣，不過酒吧的工作人員（左）提醒他有跟拍，他當場傻住。（圖／鏡週刊）

才不到半年，柯震東身邊女伴又換人，本刊日前直擊他凌晨準備帶小咖女星杜姸回家，還拽了拽褲頭，結果發現跟拍只好敗興急把人家送走。

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▲2015年，柯震東曾跟夢夢傳出緋聞，而且夢夢跟杜姸又是好友，如今2019年柯震東再跟杜姸爆發戀情。（圖／翻攝自夢夢IG）

▲2015年，柯震東曾跟夢夢傳出緋聞，而且夢夢跟杜姸又是好友，如今2019年柯震東再跟杜姸爆發戀情。（圖／翻攝自夢夢IG）

5月25日的凌晨2點多，柯震東跟杜姸同搭一輛白色的納智捷回到他家，小倆口下車之後，只見杜姸一身低胸裝扮，顯得頗辣，柯震東則是順手拽了拽褲頭，動作十分引人遐想。

▲5/25 02：21，柯震東（中）拽了拽褲頭感覺正要提槍上陣，不過酒吧的工作人員（左）提醒他有跟拍，他當場傻住。（圖／鏡週刊）

▲5/25 02：20，柯震東（右）帶著杜妍回家，而且兩人已經準備上樓。（圖／鏡週刊）

▲5/25 02：21，柯震東（中）拽了拽褲頭感覺正要提槍上陣，不過酒吧的工作人員（左）提醒他有跟拍，他當場傻住。（圖／鏡週刊）

▲5/25 02：22，柯震東（右）被提醒有跟拍之後，自己還多次卻認，感覺美好的一夜並不想就此打住。（圖／鏡週刊）

過去柯震東自稱是「柯衝動」，於是他手在下半身的游移動作，也頗有種蓄勢待發、加上興致勃勃的意味；只是好死不死，柯家酒吧的大鬍子工作人員出來巡邏，發現跟拍之後，立刻唇語「有狗仔」向柯震東打小報告；只是柯震東一時還沒聽懂，滿臉問號的他遲疑了一陣才了解狀況。

於是帶妹回家一事，就這麼被多事的大鬍子工作人員給壞了興致，敗興的柯震東與杜姸只好硬是裝傻，假裝沒事改去旁邊柯家酒吧，意圖表現只是友人聚會而已。

▲5/25 02：21，柯震東（中）拽了拽褲頭感覺正要提槍上陣，不過酒吧的工作人員（左）提醒他有跟拍，他當場傻住。（圖／鏡週刊）

▲5/25 02：23，探頭探腦的柯震東（右），最後把杜妍打發走了，敗興而歸。（圖／鏡週刊）

▲5/25 02：21，柯震東（中）拽了拽褲頭感覺正要提槍上陣，不過酒吧的工作人員（左）提醒他有跟拍，他當場傻住。（圖／鏡週刊）

▲5/25 02：29，後來杜妍坐著載她來的同輛白色車離開。（圖／鏡週刊）

只是期間柯震東看來還不肯放棄，不時出來探頭探腦，杜姸也好奇跟進，只見兩人持續觀察當晚柯家門外情勢，看來並不想輕易放棄後續搞頭。不過僵持了大概10分鐘左右，同輛白色納智捷最後又來把杜姸給載走，最後柯震東門前熄火熄得掃興。

▲5/25 02：21，柯震東（中）拽了拽褲頭感覺正要提槍上陣，不過酒吧的工作人員（左）提醒他有跟拍，他當場傻住。（圖／鏡週刊）

▲5/25 21：22，柯震東（中）原本要帶杜姸過夜那天，晚上跟朋友出遊，顯得小心翼翼。（圖／鏡週刊）

▲5/25 02：21，柯震東（中）拽了拽褲頭感覺正要提槍上陣，不過酒吧的工作人員（左）提醒他有跟拍，他當場傻住。（圖／鏡週刊）

▲6/1 01：43，杜姸（右）跟一群人在酒吧聚會，隨後照顧一名酒醉男子回家。（圖／鏡週刊）

柯震東想帶杜姸回家，卻因發現狗仔而「門前熄火」就算了，過沒幾天本刊又發現杜姸被別的男人把走，讓他瞬間濃濃綠雲罩頂。

就在6月1日的凌晨將近2點，杜姸跟一名黑衣男子走出台北市信義區一間酒吧，這對男女上了同一輛計程車，只是沒30秒，他們又換了另一輛計程車，男的看來喝得頗醉，需要杜姸幫忙攙扶。

▲5/25 02：21，柯震東（中）拽了拽褲頭感覺正要提槍上陣，不過酒吧的工作人員（左）提醒他有跟拍，他當場傻住。（圖／鏡週刊）

▲6/1 01：49，杜姸（右）差點被柯震東帶回家後，又跟一名黑衣男子過夜。（圖／鏡週刊）

▲該名黑衣男（左）IG代號為K，而且他跟杜姸（右）已經進展到見家長的階段。（翻攝自杜妍IG）

▲該名黑衣男（左）IG代號為K，而且他跟杜姸（右）已經進展到見家長的階段。（翻攝自杜妍IG）

最後杜姸跟這名黑衣男子進了一棟豪宅，被順利打包回家；其實杜姸的IG上面常有跟這名男子一群人的合照，看來似乎常常玩在一起；更有消息指出，這名IG上以K代稱自己的男子，疑似就是杜姸男友，因為小倆口還有跟長輩聚會留下天倫畫面。

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