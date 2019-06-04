1週前才許願…小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！　感謝陳建州：我的好老闆

記者李湘文／綜合報導

飛飛翔翔的保母「小亨堡」跟陳建州情同家人，先前一起接受周杰倫「讀心術」測試，在沒串通的情況下，一秒被猜出心中夢幻車款是賓士GLC，嚇得大呼「太強了」，影片也吸引不少網友觀看。沒想到，才過1星期，小亨堡竟然就因為這場「讀心術」圓了夢，順利開到自己夢想中的車子，開心地感謝老闆陳建州！

▲小亨堡日前跟周杰倫玩讀心術，暴露自己心目中的夢幻車款。（圖／翻攝自小亨堡Instagram）

陳建州4日PO出小亨堡試開GLC的影片，透露自己本身也是賓士客戶，1週前PO出周杰倫讀心術影片後，就意外接到該公司聯絡，得知他們願意出借一台車，讓小亨堡可以親自體驗一段時日。於是他居中牽線，帶著小亨堡實際開車上路，讓對方享受「另類員工福利」，並把過程拍成影片記錄，把對方開心滿足的表情都錄下。

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▲陳建州牽線，讓小亨堡如願開到賓士GLC。（圖／翻攝自陳建州Instagram）

小亨堡坐上夢想中的車，果然開心到不行，還興奮地計畫起來，笑說待會要開去載媽媽，並騙對方是自己借高利貸才買到的，言詞間掩藏不住開新車的喜悅。她跟陳建州一起開了一段路，就先放老闆下車，自己另外開去其它地方，事後高興地上傳照片，感謝周杰倫的讀心術讓她美夢成真，也謝謝陳建州牽線：「我的最佳夥伴、好老闆！」

▲小亨堡享受到「另類員工福利」。（圖／翻攝自陳建州Instagram）

雖然是廠商主動出借車子，不過陳建州在影片中也透露，如果小亨堡不小心傷到車，還是要由牽線的他來承擔責任。但陳建州爽快扛下這個壓力，嘴上雖然一直叨念小亨堡「不要弄髒」、「不要亂來」，然而目送對方上車後，轉頭就向廠商承諾：「不用擔心，有什麼狀況，我會負責。」展現身為老闆的氣魄。

▲小亨堡開心圓夢。（圖／翻攝自小亨堡Instagram）