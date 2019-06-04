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王彩樺雙手合十...賀一航靈堂前跪地痛哭　擁抱Judy哽咽：無法相信！

記者林彥君／台北報導

賀一航昨（3日）因大腸癌病逝，享壽64歲。王彩樺戴著墨鏡到賀一航靈堂哀悼，她跟著法師、家屬誦經，她雙手合十樺跪地痛哭。王彩樺在靈堂守候超過2小時，王彩樺哽咽表示，她和賀一航有30年交情，事發突然，至今仍無法相信賀一航過世的消息。

▲▼ 6/4賀一航靈堂，李佳穎,王彩樺 。（圖／記者湯興漢攝）

▲王彩樺在賀一航的靈堂前跪地痛哭 。（圖／記者湯興漢攝）

王彩樺說，4月時還有在《我愛冰冰Show》一起錄影，當時賀一航的精神很好沒有異狀，王彩樺難過地說，昨（3日）一直到今天下午才敢在臉書上寫下文字，因平時受到賀一航照顧，一定要到場慰問賀一航的老婆Judy。王彩樺到場後也緊緊擁抱Judy及慰問曾治豪。

▲▼ 王彩樺哽咽受訪，代表賀一航家屬向媒體致意 。（圖／記者湯興漢攝）

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▲王彩樺哽咽向媒體致意 。（圖／記者湯興漢攝）

王彩樺哽咽表示，有在靈堂前和賀一航說，「妹妹很感念你，從歌廳秀到上節目拍電影，感謝你給我的機會，如果我有能力，一定會幫助治豪。」王彩樺表示，賀一航告別式目前訂在6月15日，時間和形式則要等曾治豪和Judy通知。近晚上8點Judy在柯淑勤的陪同下低頭不語，柯淑勤僅說：「回家了，回家了。」之後離去。

▲▼賀一航喪禮，judy離開靈堂。（圖／記者湯興漢攝）

▲Judy（中）和柯淑勤低頭不語離開靈堂。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼ 6/4賀一航靈堂，李佳穎,王彩樺 。（圖／記者湯興漢攝）

▲李佳穎上香致意後不受訪離去 。（圖／記者湯興漢攝）

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