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賀一航媽媽「忍悲痛微笑離場」　聽見旁人喊加油…堅強5字回應讓人心疼

記者韓景樺／綜合報導

綜藝大哥賀一航3日晚間病逝榮總，享壽64歲，生前最放心不下的家人都到靈堂陪伴，連85歲的媽媽也在4日現身靈堂。賀媽媽短暫停留後在親友陪同下離場，面對媒體她強忍悲傷情緒，露出笑容、更語帶關心地說：「辛苦了你們！」堅強反應讓人看了感動又不捨。

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▲▼賀一航媽媽和妹妹4日離開靈堂。（圖／翻攝自Facebook／賀一航、記者湯興漢攝）

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▲賀一航媽媽和妹妹4日離開靈堂。（圖／翻攝自Facebook／賀一航、記者湯興漢攝）

驟然喪子的賀媽媽4日抵達靈堂，和藝人柯淑勤低聲交談間，更一度難掩激動掩面落淚，讓旁人心疼地拍拍她的肩膀，希望能傳遞一些安慰。在靈堂待了2小時左右，賀媽媽在賀一航妹妹的陪伴下緩慢步行離場，面對媒體鏡頭，賀媽媽眼眶微紅、未發一語，直到聽見一句「加油」，她才開口發聲，一句簡短的「辛苦了」，眼神更不忘環視在場眾人，將關心展現無疑。

▲▼賀一航媽媽,賀一航妹妹。（圖／記者湯興漢攝）

▲賀媽媽在賀一航妹妹的陪伴下緩步離場。（圖／記者湯興漢攝）

工作人員擔心賀媽媽被撞到，始終亦步亦趨的攙扶著她，但她和一旁的賀一航妹妹都在擔心媒體安危，不斷出聲提醒「小心一點，後面有車子」、「小心、小心一點」、「好了啦！不要再過去了，有車啦」。見媒體仍然高舉攝影機，賀媽媽再次開口表達關心，更露出淺淺笑容，要隨行的工作人員不用再送她，趕快去忙，堅強的反應意外被完整捕捉。

▲▼賀一航媽媽,賀一航妹妹。（圖／記者湯興漢攝）

▲賀一航媽媽關心媒體，更堅強露出了微笑。（圖／記者湯興漢攝）

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