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崔民秀亂入《認哥》男星離婚現場！　記者像摩西開海替他開路

記者吳睿慈／綜合報導

南韓資深藝人崔民秀螢幕形象火爆，曾在綜藝《Running Man》亮相多次，每每都嚇得成員聞風喪膽，連金鍾國都畏懼他三分。正是因為他在演藝圈地位崇高，多年前意外亂入一場記者會也沒人攔他，記者甚至自動幫他開路，30日在《Happy Together 4》談起這段往事，他慌張直呼：「我怎麼去那裡了？」

▲▼崔民秀亂入《認哥》男星離婚現場！　記者像摩西開河替他開路（圖／翻攝自KBS）

▲崔民秀13年前亂入《認哥》李尚敏離婚現場。（圖／翻攝自KBS）

崔民秀5月30日與老婆出演《Happy Together 4》，提及2006年亂入李尚敏離婚記者會的緣由，他直率回答：「我只是看看發生了什麼事，記者就幫我開路了。」當時只是聽說李尚敏要離婚的消息，但不知道記者會確切地點在哪，恰好他騎著重機到處晃，剛好經過記者會地點，站在外面看一下，記者便自動幫他開路了。

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▲▼崔民秀亂入《認哥》男星離婚現場！　記者像摩西開河替他開路（圖／翻攝自KBS）

▼▲崔民秀只是騎重機經過停下來看一下，記者就自動幫他開路了。（圖／翻攝自KBS）

▲▼崔民秀亂入《認哥》男星離婚現場！　記者像摩西開河替他開路（圖／翻攝自KBS）

答案令全場意外大笑，劉在錫問他：「你壓根沒有想要進去嗎？」他淡定回答：「對啊，但記者幫我開路了，就像摩西開海般。」所有人比著手勢暗示他進場，他不得不入內參加記者會。爆笑的是，李尚敏根本不知道他要來，整場記者會就在坐立難安的心情下結束。

▲▼崔民秀亂入《認哥》男星離婚現場！　記者像摩西開河替他開路（圖／翻攝自KBS）

▲崔民秀重提這件往事，全場笑翻。（圖／翻攝自KBS）

這段荒唐的往事經過13年再次被提起，崔民秀自己也忍不住傻笑：「我怎麼去那裡了？」妻子則是在一旁緩頰：「他是不是很好笑。」他火爆的形象意外顯露出唐突的一面，全場笑翻。

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