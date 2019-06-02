李兆基生前「特別感謝他」　古天樂私下超暖舉動曝光

記者傅家妤／綜合報導

香港男星李兆基2日晚間突傳出病逝消息，讓人震驚不已，香港演藝協會主席古天樂也出面證實此事，並稱如對方家人有需要，一定會盡全力協助，事實上李兆基過去患上肝癌，動手術出院後，也特別感謝了古天樂，稱對方在自己生病期間，曾默默伸出援手。

▲李兆基生前曾特別感謝古天樂。（圖／翻攝自YouTube、微博／古天樂）

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李兆基曾演出《古惑仔3之隻手遮天》、《賭神2》、《食神》等知名電影，因經常演出反派角色，與成奎安、何家駒、黃光亮被封為「港片四大惡人」，但他在晚年卻因多病纏身，甚至還曾2度中風，沒了工作能力，必須靠身邊親友資助度日。

▲李兆基晚年曾2度中風，還被確診罹患肝癌。（圖／CFP）

沒想到年初還被確診患上肝癌，雖然醫生建議要盡快動手術，但他認為自己年紀已經很大，不想動刀，因此拒絕了，最後在朋友苦苦勸說下，他才終於改變注意，在今年1月動手術，原本醫生預計他在開完刀後，必須在加護病房住上5天，但最後只住了一天，就已經轉到普通病房。

▲古天樂多年來一直默默行善，且非常低調不願聲張。（圖／CFP）

李兆基出院後也透過多年好友陳慎芝報平安，除了感謝醫護人員的照顧外，他也特別提及要感謝古天樂，稱古一直有在更進他的狀況，不僅非常關心他的病況，甚至主動提出要給於金錢支援，不過在古天樂之前，已經有人願意幫忙，因此他也拒絕了古天樂，但依舊非常感謝對方的好意。而當時媒體也特別聯絡古天樂，希望可以取得他的說法，但行事作風一向低調的他，拒絕回應此事。

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