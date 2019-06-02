《如懿傳》女星與男友路邊大吵！　導火線全為「一首歌」她委屈痛哭

記者劉宜庭／綜合報導

大吵全為一首歌！大陸女星陳小紜演出《如懿傳》「惢心」一角走紅，近來與190cm男友于小彤一起，登上實境秀節目，大方分享私下相處點滴，小倆口超甜互動，每每都能閃瞎眾人。然而在最新一集中，她在車上無意間用手機播出某首歌曲前奏，頓時讓男方氣得失控大吼，這段爭吵畫面，也在陸網掀起極大討論度。

▲陳小紜、于小彤穩定交往中。（圖／翻攝自微博）



在陸綜《我家那小子2》30日播出內容中，陳小紜在車上用手機播音樂，沒想到在某首歌曲的前奏一出，她面露驚慌、眼神閃避，雖然立刻將音樂關掉，卻仍讓一旁的于小彤察覺有異、頻問「這是什麼？」她雖然裝作鎮定解釋，「這是手機以前的歌，我多久都不聽了呀。」

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▲陳小紜手機播放的歌曲惹怒于小彤。（圖／翻攝自秒拍）

面對于小彤追問車上螢幕顯示的歌單，陳小紜起初表示自己不清楚，接著拿出自己現在的歌單，被問到「怎麼會跳出來這個呢？」她笑說，「我看我也嚇一跳。」豈料，于小彤語氣越來越不滿，「你全都是他的歌啊。」女方解釋，「以前有。」他追問，「現在呢？」女友回說，「現在就給你看了歌單。」他氣得質問，「現在沒有你不可能上面會顯示啊。」

于小彤接著要求查看手機，面對陳小紜拒絕「你不要這樣」，他情緒頓時被燃起，語帶怒氣地表示：「我看一眼行不行？你不給我看，我就會很難受啊，你可以尊重我一下嗎？你可以讓我看一眼嗎？可以嗎？你知道我的性格的，你可以讓我看一眼嗎？」接著他伸手試圖強拿，但手機被陳小紜緊緊握住，他氣得把車臨停在路邊，轉身下車。

▲于小彤要求看陳小紜手機。（圖／翻攝自秒拍）

「我看一眼就沒事了，你可以讓我看一眼嗎？」于小彤下車後，說話語調越來越激動，到後來幾乎是用吼的。最後，陳小紜終於讓步，將手機交出，這時于小彤仍難掩怒火，繼續糾結著：「你為什麼在車裡不給我看呢？你給我看完就沒事了，就很簡單，為什麼要繞著圈讓我們倆吵架呢？」她才鬆口坦承，「我近期聽過。」讓男方不滿表示，「你為什麼要聽？」

▲陳小紜、于小彤路邊大吵。（圖／翻攝自秒拍）



▲成功看到陳小紜手機後，于小彤仍繼續糾結、無法熄滅心中怒火。（圖／翻攝自秒拍）

回到車上，陳小紜淚崩解釋，自己本身就愛聽慢歌，且一直很喜歡這個男歌手的歌，該張專輯一出，就已經在自己的收藏歌單裡頭了，委屈表示：「我是跟他有聯繫？還是我背叛你了？」于小彤則表示，自己生氣的點是覺得被欺騙了，因為女方先前曾答應他，再也不會聽該名男歌手的歌，「就只有他的歌才會治癒你嗎？還是他的人能治癒你？」

▲于小彤質問陳小紜。（圖／翻攝自秒拍）

陳小紜無奈地說：「對不起，我不應該聽他的歌。」于小彤則回，「我覺得，你對不起的真的不是這個，我在乎的也不是這個。」女方接著痛哭表示，「我就想問一下，就是我以前一個很喜歡的歌手，咱倆相處之後，我不能再聽了嗎？我說對不起，我說各種…，你至於把我說成這樣嗎？」

▲陳小紜淚崩。（圖／翻攝自秒拍）

面對女友淚流不止，于小彤後來態度軟化、試著安慰。陳小紜坦言，當下于小彤的態度與語調，讓她非常害怕。所幸雙方經過冷靜溝通後，終於把說開、順利和解，然而2人為了一份歌單，就爆出如此激烈的爭執，讓外界對於該名「男歌手」身分好奇不已。

▲陳小紜、于小彤冷靜溝通後終於和解。（圖／翻攝自秒拍）

于小彤媽媽看見這段畫面後，認為兒子發脾氣就是不對，自認沒有把孩子教好。不過節目上嘉賓對這起爭執，抱持不同看法，有人理解男方不滿被騙，「這是底線」、「如果那個歌手是前男友，我允許他那麼生氣。」有人則力挺女方，認為「談戀愛如果把對方勒得很緊很緊，這樣會很難受吧，會很累，每個人應該有自己的空間。」

►點我看陳小紜、于小彤爭吵畫面。