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「小鄧紫棋」喝喜酒穿超辣！　一轉身尺度大開…網驚：要撐破了

記者劉宜庭／綜合報導

中東混血美女蕾菈（Lyla）因五官神似鄧紫棋，有著「小鄧紫棋」的外號，身材姣好、個性率真，和「反骨男孩」合作拍片後，更是知名度大開，在網路上人氣相當好。常在社群網站分享生活點滴的她，2日外出參加閨蜜婚禮，火辣穿搭頓時成為眾人關注亮點，意外掀起一陣熱議。

▲「小鄧紫棋」喝喜酒穿超辣！　一轉身尺度大開…網驚：要撐破了。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

▲「小鄧紫棋」喝喜酒穿超辣！　一轉身尺度大開…網驚：要撐破了。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

▲蕾菈外型甜美，有著「小鄧紫棋」的封號。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

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蕾菈2日透過IG發文透露，好久沒有參加婚禮，這次開心參與8年姐妹的終身大事，忍不住流下感動淚水，感性表示：「恭喜我的8年姐妹有情人終成眷屬，慶幸你遇到一個疼你值得你託付終身的人。」

發文同時，蕾菈不忘曬出一系列自拍美照，以及與新人的合影。格外引人注意的是，她當天穿著一襲淡粉色連身褲裝，胸前大挖深V，加上疑似雪紡的輕柔布料及貼身剪裁，讓傲人胸圍更顯豐滿，令部分網友驚呼，「我怎麼感覺衣服要撐破了」、「這角度太胸狠」。

▲「小鄧紫棋」喝喜酒穿超辣！　一轉身尺度大開…網驚：要撐破了。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

▲「小鄧紫棋」喝喜酒穿超辣！　一轉身尺度大開…網驚：要撐破了。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

▲蕾菈2日外出參加閨蜜的婚禮。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

不僅如此，蕾菈於限時動態曬出的自拍影片中，一轉過身來，尺度再度升級，背後僅有幾條繩子，大方露出白皙美背及蝴蝶刺青，性感指數直破表，也引來不少粉絲開玩笑虧，「打扮這麼漂亮去逼死新娘嗎？」、「太搶新娘風采了」、「新娘要小心」。

▲「小鄧紫棋」喝喜酒穿超辣！　一轉身尺度大開…網驚：要撐破了。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

▲「小鄧紫棋」喝喜酒穿超辣！　一轉身尺度大開…網驚：要撐破了。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

▲蕾菈一轉身美背全露。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

此外，蕾菈文中也提到，自己近來行程爆滿，三天以來幾乎睡不到10個小時，雖然笑說「我超神der」，用儘全力與新郎新娘合照後，筋疲力盡的她到家立刻秒睡補眠，一連串爆肝行程，卻也讓不少網友擔心不已、紛紛留言關心，「別太累了喔」、「小心～肝」、「身體健康重要」、「要注意身體哦」。

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蕾菈, 小鄧紫棋, Lyla, 反骨男孩

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