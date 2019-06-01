安鈞璨逝世4周年　安以軒「挺8個月孕肚」悼念：你準備好當舅舅了嗎？

記者潘慧中／綜合報導

安鈞璨2015年因肝癌病逝，1日適逢逝世4周年，情同姊弟的安以軒一如往常發文悼念：「我知道你一直在天堂守護著我們，我們也會帶著這份守護朝著幸福前進！不讓你擔心。」字字句句訴說出思念之情。

▲安以軒和安鈞璨情同姊弟。（圖／翻攝自微博／安鈞璨）



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目前懷孕8個月的安以軒上傳一張挺著孕肚的卡通照，頂著天使光環的安鈞璨則露出燦笑，兩人一起捧著愛心，她開頭便寫下：「對你的想念不曾停過。」儘管對方已經離世4年，她仍有好多話想和對方分享，「很抱歉姊今年無法去台南看你……我想你知道原因的。」

▲安以軒挺孕肚悼念安鈞璨。（圖／翻攝自Facebook／安以軒）



此外，安以軒不忘向安鈞璨報喜，「你準備好當舅舅了嗎？你有了一個小外甥，昨天又多了一個妹夫，你最疼愛的妹妹喬喬在昨天登記結婚了。」自從對方離世後，她和一群姊妹組成的「安氏企業」已經有4個晉升人妻，「而且白白已經有了雙寶貝、Linda生了雙胞胎，驚喜不？」一席話讓人動容不已。

▲安以軒進入懷孕倒數。（圖／記者季相儒攝）



安以軒和安鈞璨交情深厚，2015年5月31日拍完戲後，傍晚馬上從大陸緊急飛回台灣，就是要見對方最後一面，經紀人當時透露：「大家都說他在等她回來，安以軒一到後在他耳邊說：『我回來了』，他也彷彿用盡全力的想揮手。」

▲▼安鈞璨和安以軒、夏于喬的交情跟家人一樣親密。（圖／翻攝自微博／安鈞璨）



回想起這一切，安以軒當年事後受訪忍不住哽咽：「他曾經說過想看我穿白紗的樣子，等我生小孩要當乾爸，陪我坐月子。」這些話仍言猶在耳，但她現在相信安鈞璨一定在天堂守護著她們每個人。

安以軒臉書全文：



米修！米修！米修！

對你的想念不曾停過 @安鈞璨

還有好多話想對你說～

很抱歉姐今年無法去台南看你……

我想你知道原因的

你準備好當舅舅了嗎？！你有了一個小外甥昨天又多了一個《妹夫》

你最疼愛的妹妹 喬喬

在昨天【登記結婚了】

2015/6/1 至今 在你去天堂旅行的這段時間

安企出嫁了4位～而且白白已經有了雙寶貝、Linda 生了雙胞胎 驚喜不？

我知道你一直在天堂守護著我們，我們也會帶著這份守護朝著幸福前進！不讓你擔心