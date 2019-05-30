楊丞琳和好友「老公老婆」相稱　李榮浩「IG留一句話」宣主權Man炸！

記者潘慧中／綜合報導

楊丞琳和李榮浩穩定交往多年，鮮少公開曬恩愛，沒想到，她29日和好友在社群網站以「老公老婆」相稱的貼文，意外釣出男友吃醋留下一句話，小倆口隔空互動閃瞎一票粉絲。

▲▼楊丞琳和李佳穎以「老公老婆」相稱。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）



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李佳穎收到楊丞琳設計的衣服，感動地Tag對方的Instagram帳號：「專屬造型師、同時也是我老公（才華型）所設計的衣服，她說非常適合我，我要來打扮了！喔耶！」

▲▼李佳穎的貼文意外釣出李榮浩吃醋留言。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）



楊丞琳則用一個愛心符號回應李佳穎：「老婆一定會喜歡。」這一切李榮浩全看在眼裡，他幽默寫下一句話：「關係網略複雜。」宣示主權的舉動流露甜蜜氛圍，同時用行動證明兩人即使交往多年，感情依然非常好。

▲楊丞琳和李榮浩鮮少公開曬恩愛。（圖／翻攝自Instagram／rainie77、lironghao85）



事實上，楊丞琳只要被問到和李榮浩的感情進展，通常都會用撒嬌帶過，但隨著戀情越來越穩定，她也不時會鬆口談論自己的感情世界，她透露就算和男友分隔兩地，彼此都有心去好好經營，她笑說：「沒想到我這麼適合遠距離戀情」，雖然在雙方都忙碌的前提下常見面是很難的事，但也因此比較懂得分配時間，格外把握每分每秒的相聚時光。