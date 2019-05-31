初戀太傷！「打開心防秒脫單」星座Top 5　第4名老被人背叛、第1名有夠準

記者潘慧中／綜合報導

身邊朋友的戀情一個個開花結果，只剩你／妳還沒脫單嗎？那可能要好好思考問題是否出在自己身上。唐綺陽列出前5名「打開心防就會有桃花的星座」，榮登第一名的網友都忍不住笑了：「我真的很討厭別人裝熟，超準！」

第5名是水瓶座，水瓶集嚴肅與叛逆於一身，不但讓人難以捉摸，有時候連自己都搞不定，於是初戀經驗就成為他／她的震撼教育，「水瓶才終於了解了自己『原來會這樣啊』，及發現自己『原來這麼在乎』，並明瞭『和人相處需要妥協』。」

▲經過初戀的震撼教育後，有些水瓶座會變得太自我。（示意圖／CFP）



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水瓶座可能因為不想再犯錯而變得更自我或更壓抑自己，但唐綺陽建議得失心不要太重，「你們性格中具備很好的開放性，將其善用在關係中，就能創造『既是好朋友，也是好伴侶』的舒適感。」

第4名是天蠍座，天蠍習慣先掏心掏肺地對人好，以至於感情出了問題、老是被背叛會想不通為何會落在這般下場，「有過不美好經驗的天蠍，很難再天真。」唐綺陽表示「對人好的方式」的確是天蠍的最大罩門，所以身為此星座的你／妳應該拿捏好的是付出感情的分寸，而不是一直困在「感情一定會失敗」的陰影中。

▲唐綺陽建議天蠍座拿捏好付出感情的分寸。（示意圖／CFP）



第3名是魔羯座，魔羯一旦有了感情的羈絆，常會不自覺「希望關係有建設性」，所以會忍不住想幫另一半提升各方面的能力，卻忽略這個舉動無形中會給對方很大的壓力。

唐綺陽提醒魔羯座照顧好自己最重要，「每個人對建設性的認知都不一樣，與其花力氣把不是的人弄成你以為的是，不如一開始就找個是的對象吧。彼此實力相當，魔羯就不用花力氣在感情外的部份，反而能專注感情，安穩過日子了。」

▲唐綺陽提醒魔羯座照顧好自己最重要。（圖／免費圖庫pakutaso.com）



第2名是處女座，處女座同時擁有土象和變動星座的特質，越害羞有時就越表現得不在乎，「其實，一切都是『太愛面子』使然。」在戀情還沒確定前，很容易有得失心，甚至因為擔心受傷而裝出不在乎的樣子，唐綺陽真心奉勸放下面子吧，「與其幻想不停、猜個不停，不如老實讓對方知道自己心意。」

第1名則是白羊座，白羊性格自我，所以偏好主動追求愛情，「如果不是第一時間引發熱情，就會處在理智狀態，且開始『觀察對方目的』，這樣就給人心防很深的感覺，而不得其門而入了。」

▲白羊座最喜歡主動追求愛情。（圖／Pexels提供）



如果不是白羊座一見鍾情的對象，那就從朋友做起吧！唐綺陽表示因為白羊座相當重視朋友，「在朋友角色保護下，反而能夠自然相處，並且用時間『慢慢暖和白羊的心』，久而久之，白羊就因為認識久了、更了解你為人而願信任你、卸下心防，展現幼稚可愛的一面，而能收穫愛情。」

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