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及胸髮被剪到耳下「像狗啃的」！　女星上節目「當場氣哭」真實身份曝光

記者潘慧中／綜合報導

經紀人小瑋最近上《麻辣天后傳》透露，曾經有一個綜藝節目很喜歡改造藝人，當時帶女藝人去錄剪頭髮的單元，事前已經和製作單位溝通好只能剪3公分的情況下，怎料一開錄，女藝人的及胸長髮直接被剪到耳下。

▲▼女星上節目「當場氣哭」真實身份曝光。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲經紀人小瑋還原女藝人被改造髮型的過程。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

身旁的電視台公關小花招認是自己的節目，「我們其實私下都會偷偷討論說哪一個藝人是可以稍微剪多一點，所以我們都會用非常含糊的口氣說：『我們大概就剪到這邊這樣～』。」但最後幾乎都會再稍微剪多一點。

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▲▼女星上節目「當場氣哭」真實身份曝光。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲小花（左）招認是自己的節目。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

小花透露余皓然也曾遇到類似的情況，利菁聽了傻眼直問：「她沒有生氣？」小花表示對方不但當場生氣、還哭了出來，皓然姊當時的頭髮長度留到胸部附近，結果一刀被剪到耳下，「而且被剪得像狗啃的一樣」，似乎因此埋下陰影沒有再留長髮。

▲▼女星上節目「當場氣哭」真實身份曝光。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲▼女星上節目「當場氣哭」真實身份曝光。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲▼女星上節目「當場氣哭」真實身份曝光。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲小花透露余皓然當場氣到哭。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲▼女星上節目「當場氣哭」真實身份曝光。（圖／翻攝自Facebook／王中平和余皓然愛的小屋）

▲余皓然後來不再留長髮。（圖／翻攝自Facebook／王中平和余皓然愛的小屋）

此外，詹惟中也分享了錄綜藝節目的難為之處，他透露曾因為上《飢餓遊戲》太拼命吐了一地，「每一集很多製作人都在看，表現不好可能以後就不找你了！」而那個關卡是在遊樂場踩腳踏車，一度踩到快腦充血，下來後整個人倒在地上，「一直吐喔，吐就算了還拍起來。」最後測試出來血壓高到快中風，「那次真的是搏命換來的。」

▲約從12：56分開始。（影／取自YouTube／麻辣天后傳）

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