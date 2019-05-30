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雞排妹「真實身材」被鏡子出賣！　E級半球包不住…網往下看：好透

記者潘慧中／綜合報導

雞排妹（鄭家純）擁有32E魔鬼身材，成為粉絲心中的宅男女神，她29日在Instagram限時動態上傳試穿衣服的辣照，胸前打結固定住布料，搭配半截透明的白長裙，格外讓人有遐想空間。

▲雞排妹擁有前凸後翹的好身材。（圖／翻攝自Instagram／ili.cheng）

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畫面中，只見雞排妹的及腰長髮散落在美背上，完整秀出整件衣服的樣子，胸前深V剪裁露出渾圓北半球和平坦小腹，長裙側邊開衩到大腿，隨著走路擺動應該能隱約看到美腿，身材穠纖合度，一身純白造型狂飄仙氣。

▲▼雞排妹。（圖／翻攝自Instagram／ili.cheng）

▲▼雞排妹對鏡自拍展現窈窕體態。（圖／翻攝自Instagram／ili.cheng）

▲▼雞排妹。（圖／翻攝自Instagram／ili.cheng）

巧合的是，雞排妹後來意外偶遇人氣YouTuber Joeman（九妹），「看看我巧遇誰？」對方也驚訝反說：「怎麼路邊會有雞排妹？」而且兩人在事前沒約好的前提下，居然同一時間都準備前往同一間燒肉店，雙方都覺得很不可思議。

▲▼雞排妹。（圖／翻攝自Instagram／ili.cheng）

▲▼雞排妹路邊巧遇Joeman。（圖／翻攝自Instagram／ili.cheng）

▲▼雞排妹。（圖／翻攝自Instagram／ili.cheng）

事實上，雞排妹年初曾上Joeman的頻道宣傳寫真書，對方請特派員到龍山寺附近，隨機請阿伯翻閱她的寫真書並選出最喜愛的照片，大部分男民眾起初發現是寫真集都很不好意思，但開始看內頁之後，大多都會給予誠心的建議，「這張很自然，鄰家女孩」、「這張豐滿」、「脫光光反而沒那麼好看！」

▲▼雞排妹曾到Joeman的頻道宣傳寫真書。（圖／翻攝自Youtube／Joeman）

不過，其中有位阿伯邊翻邊說：「水啦，美女啦，大家都很漂亮」、「喔！都美女，都幼齒的。」雞排妹和Joeman聽了都笑場直呼：「其實都是同一位。」網友也忍不住留言笑說：「證明了男生沒有在看臉XD。」

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