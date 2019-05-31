明日花綺羅深V合照「攝影棚掀暴動」！　羅志祥脫口一句話…秒轉頭「狂打翻譯」

記者潘慧中／綜合報導

日本G奶女優明日花綺羅前凸後翹的好身材，在AV界闖蕩10多年依舊維持一姐地位，她近日為了活動來台，30日更前往電視台錄製《娛樂百分百》，離開前，幾乎所有的工作人員都上前合照，攝影棚大排長龍的一幕全被愷樂拍了下來。

▲▼明日花綺羅是許多男網友的D槽女神。（圖／翻攝自Instagram／asukakiraran）



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明日花綺羅當天身穿黑洋裝現身，紮起馬尾露出性感的肩頸線條，胸前深V剪裁辣露深邃事業線，搭配銀色高跟鞋秀出雪白美腿，愷樂一看到本人就驚呼：「身材也太好了吧！？」

▲▼羅志祥開玩笑狂打明日花綺羅的男翻譯。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）



明日花綺羅和主持人打過招呼後，羅志祥突然好奇問：「翻譯是男生還女生？」愷樂秒指站在他背後的男生說：「你後面」，小豬一看到立刻開玩笑狂打翻譯：「你很好啊，每天和她相處是不是！」笑翻現場所有人。

▲▼明日花綺羅一一和工作人員合照。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）



錄影結束後，明日花綺羅親切地留下來和工作人員拍照，遇到男粉絲想自拍，她也大方地把手放在對方的肩膀上比YA，燦爛笑容再度擄獲不少粉絲的心，愷樂看到這個景象後讚嘆：「為什麼平常都沒有看到他們（工作人員）在哪！？」

▲愷樂最後也和明日花綺羅合照了。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）

明日花綺羅曾上節目大談AV片酬，詳細說明圈內分為「專屬女優」和「企劃女優」，如果專屬於單一片商酬勞比較高。她表示如果從藝人轉戰AV界，出道價碼自然比普通人高，自己當時只能算普通人，一口氣簽約拍5部AV，片酬約日幣1000萬元（約台幣274萬元），她形容收入「可以買一台進口的新車」，之後價碼更隨著人氣持續飆高，「現在拍一部酬勞大概是4位數」，被推測拍一部AV就有千萬入袋，截至2018年4月為止已經拍了100部AV。