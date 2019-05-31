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愷樂貼身背心「渾圓形狀」清楚露出！　一彎腰…男大生暴動了

記者潘慧中／綜合報導

愷樂（蝴蝶姐姐）成功甩掉10公斤贅肉後，越來越大方展現好身材，她近日南下校園開唱，單穿低胸背心和激短褲現身，火辣造型立刻炒熱現場氣氛，好友黃小柔看了也忍不住驚呼：「這麼辣，學生受得了嗎？」

▲▼愷樂貼身背心「渾圓形狀」清楚露出！（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）

▲▼愷樂火辣表演服釣出黃小柔讚嘆不已。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）

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▲▼愷樂貼身背心「渾圓形狀」清楚露出！（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）

照片中，可以看到愷樂隨興放下及腰長髮，身穿軍綠色背心，胸前U型大挖空的剪裁隱約露出深溝，貼身布料讓渾圓胸型一覽無遺，搭配黑色短褲露出蜜大腿，讓台下男大生狂對她比手指愛心，她事後也在社群網站笑回：「謝謝遠東科大，愛心我接收囉！」

▲▼愷樂貼身背心「渾圓形狀」清楚露出！（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）

▲▼愷樂最近到遠東科大開唱。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）

▲▼愷樂貼身背心「渾圓形狀」清楚露出！（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）

鏡頭拉遠一看，當愷樂做出彎腰挺臀的動作時，完美S曲線讓所有人大飽眼福，她不但熱情演唱歌曲，發現粉絲紛紛朝她的方向伸手，她也親切彎腰和大家握手，態度十分親民大方。

▲愷樂近年越來越大方展露身材。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）

事實上，愷樂自從拍攝內衣廣告展現好身材後，火辣曲線一直成為話題，其實她會依照一套減重食譜進食，「早上起的比較晚，大部份早餐店都關起來了，所以會到便利商店買無糖豆漿和飯糰，中午是攝影棚便當，晚餐通常都6、7點吃，但都是青菜和蛋白質。」如果半夜突然很餓的話，有時候會再加一個蘋果或優酪乳。

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