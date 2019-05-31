林明禎：在一起了又❤　出國全被拍「左滑有亮點」網驚：太犯規！

記者潘慧中／綜合報導

林明禎當初因拍攝《狼王子》結識張軒睿，戀情曝光後隨即大方認愛，可惜甜蜜只維持1個月，2018年6月便傳出分手，事隔近1年，她30日突然在社群網站宣布：「在一起了又！」並附上一個愛心符號，讓不少粉絲乍看以為她有新對象了。

▲林明禎開心宣布：「在一起了又！」（圖／翻攝自Instagram／minchen333、derekctor）



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仔細翻閱照片才發現，原來林明禎應該是指「又和家人團聚了」，一行人這次似乎前往葡萄牙旅行，她戴上墨鏡遮陽，襯托出小巧臉蛋，身穿白色素T搭配黑短裙，秀出纖細美腿，即使只穿球鞋也絲毫不影響整體比例。

▲林明禎拍下一系列度假美照。（圖／翻攝自Instagram／minchen333、derekctor）



可能是度假放鬆的關係，林明禎大方在街頭拍了一系列照片，時而搞怪時而賣萌，擄獲一票粉絲的心，用餐的時候，她開心地捧起餐點合照，格外引起討論的是，當她轉移陣地參觀古老建築物時，雙手支撐在石椅上方拍照，倒C翹臀和筆直長腿一覽無遺，讓粉絲大飽眼福。

▲林明禎的這張犯規照特別引起話題。（圖／翻攝自Instagram／minchen333、derekctor）



事實上，林明禎當初分手張軒睿後，沉默了一段時間都沒有回應，她事後親自出面解釋分手始末，她坦言兩人自然而然沒聯絡，並非報導所指由她提分手，看到被懷疑是小三的新聞當下哭過，那幾天一直關在家裡，只要出門就把帽子壓低，她很感謝媽媽完全沒有提這件事，「我很感動，她很相信我。」

▲▼林明禎和張軒睿曾有一段短命戀。（圖／翻攝自Instagram／minchen333、derekctor）



林明禎之後不再回應任何張軒睿的問題。她選擇沈默就是不希望再傷害任何人，她也認為感情上沒有誰對誰錯，「我很老實地說了，沒有騙人，也從來沒有說任何批評的話、攻擊人的言語。」