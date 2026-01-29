《天生一對》女星痛失9月胎！　手術後遺症害「子宮破裂」：差點沒命

記者蔡宜芳／綜合報導

泰國男星路易斯斯科特（Louis Scott）於2018年曾演出夯劇《天生一對》，他在2020年迎娶交往14年的女友Noon Ramida，兩人原將在本月升格當父母。怎料，夫妻倆29日召開記者會，淚訴痛失懷胎九個月的第一胎，懇求外界不要再刊登孩子的照片。

▲路易斯和Noon原本在這個月就要迎接孩子誕生。（圖／翻攝自Instagram／louisscott）

綜合泰媒報導，路易斯夫婦原本預計在24日喜迎新生命，沒想到，Noon於10日突然感到劇烈腹痛並暈厥，送醫時血壓極低。為了保住Noon的性命，醫療團隊緊急手術三小時才讓她脫離險境。醫師指出，Noon在五年前曾動過子宮肌瘤切除手術，這次「子宮破裂」引發腹腔大量積血，便是當時手術的後遺症，Noon也說：「我差點就沒有機會像現在這樣坐在這裡說話了。」

▲Noon在五年前曾動過子宮肌瘤手術。（圖／翻攝自Instagram／louisscott）

術後，Noon住進加護病房四天，因大量輸血一度併發肺水腫。她含淚回憶，這場意外並非每個孕婦都會遇到，但希望能提醒曾有類似手術史的女性要更謹慎。談到守候在側的老公路易斯，她更哽咽說道：「最擔心、承受最多壓力的是路易斯，因為他必須獨自面對那些生死未卜的資訊。」

對於未來是否再拚一胎，Noon坦言目前還沒有定論，想先以健康為重，努力找回笑容與幸福。她也在記者會上特別懇求媒體體諒，表示不希望在媒體上再看到孩子的超音波照片，希望能保護孩子最後的隱私。