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48歲丁寧哭到不能自已！「懊悔醫院生產」激動：想拚第4胎

▲▼丁寧出席《祝我好好孕》特映會。（圖／海鵬提供）

▲丁寧出席《祝我好好孕》特映會，淚灑影廳。（圖／海鵬提供）

記者林映妤／台北報導

丁寧去年以《幸福城市》奪下金馬女配角獎，1日她受邀出席國片《祝我好好孕》特映會，除了是金馬女星更是三個孩子的媽，看到電影中美妙的接生場景，讓她忍不住感動到淚灑影廳，就連映後分享心得時也數度哽咽，哭腫著對導演說：「我還想再拚一胎！」

《祝》片描述2位台灣產婦選擇自然生產的故事，不僅免去醫院冷冰冰的對待，更能在家中與伴侶、親人一同迎接新生命的到來。特別的是，片中主角跟兒女經歷了生離死別，成為全片最催淚的橋段，讓丁寧一度哭到不能自已，激動表示「這部國片居然比《復仇者聯盟4》還好哭！」引爆全場觀眾熱烈掌聲。

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▲▼丁寧出席《祝我好好孕》特映會。（圖／海鵬提供）

▲丁寧與《祝我好好孕》2位導演蘇鈺婷（左）、陳育青（右）。（圖／海鵬提供）

丁寧今也大方分享自己的生產經驗，直言三胎都在醫院生產，結果卻讓小孩留下「媽媽很痛」、「懷孕很累」的負面印象，甚至今年才9歲的女兒都說她不想生小孩，令丁寧有些懊悔，感嘆如果早一點看到這部電影，她一定會選擇用更溫柔、更親密的方式去迎接下一代誕生。

有趣的是，48歲的丁寧笑說自己雖然年紀不小，但身體狀況還很OK，所以看完這部片後「想用溫柔生產的方式拚第4胎」！更希望這部電影能為台灣社會帶來改變，期待未來「每個女人都能自己決定怎麼生小孩」。

▲▼丁寧出席《祝我好好孕》特映會。（圖／海鵬提供）

▲▼《祝我好好孕》記錄了生離死別相當催淚。（圖／海鵬提供）

▲▼丁寧出席《祝我好好孕》特映會。（圖／海鵬提供）

《祝我好好孕》由2位女性導演蘇鈺婷、陳育青聯合執導，片中記錄了2位待產孕婦的生育歷程，一位拒絕剖腹產、堅持自然生；另一位則在順利產子後，孩子卻遺憾病逝，使她們對生命和死亡有了全新的認識。

該片繼去年風光獲選釜山影展「超廣角」競賽單元後，更於日前舉辦網路募資計畫，熱烈迴響助電影成功募得上映經費，並在這2週陸續於全台6地舉辦特映會，吸引超過1000名觀眾攜家帶眷搶先欣賞。電影6月6日上映。

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