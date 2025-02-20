記者蔡琛儀／台北報導

日本AV女優、有著「小隻馬女神」封號的七澤米亞近日擔任JKF 2月號雜誌封面人物，換上中式旗袍展現完美性感曲線，一轉身竟脫到只剩大紅色內衣，雙重誘惑讓粉絲們在蛇年初始就大飽眼福。

▲七澤米亞有「小隻馬女神」的封號。（圖／JKF提供）

七澤米亞2017年出道，145公分的嬌小身高讓她獲封「所有AV迷的妹妹」，還在「FANZA成人獎」中獲得「最優秀女優賞」提名，網路社群至今累積突破140萬粉絲，成為業界中少數擁有百萬追蹤的頂級女優。 一轉眼七澤米亞已經出道7年，可愛的形象和淘氣的演技，讓台灣老司機們封她為「當代最頂小惡魔 」。

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七澤米亞說，自己就是因為演出太賣力，導致有次在拍攝發生了意想不到的事情，「那次因為要拍攝我潮吹的畫面，所以導演就架了一台攝影機在我的胯下，然後正式開拍後，因為我想要呈現出好的畫面所以特別的專注，沒想到一不小心就噴得太多，甚至還把那台攝影機給弄壞掉。」

▲七澤米亞身高僅145公分。（圖／JKF提供）

身為動漫迷的七澤米亞，平時私人時間最愛在家追番和製作Cosplay的衣服。先前她以《葬送的芙莉蓮》中的芙莉蓮大獲好評，而她扮過最喜歡的角色則是《鏈鋸人》中的「蕾潔」。然而她的興趣不只有Cosplay，七澤米亞透露：「其實除了動漫和貓咪，我還有很多喜歡的東西，像是很愛爬蟲類生物，假日經常去有蛇或者變色龍的主題餐廳外，之前也有打過一陣子的爵士鼓，但因為打鼓與我的形象比較不一樣，就很少與粉絲或者媒體提到這項興趣，所以漸漸地，就只剩下我的家人們知道這件事情。」

▲七澤米亞。（圖／JKF提供）

隨著螢幕形象從妹妹變身小惡魔，七澤米亞在台灣擁有超高人氣，她2023年首次TRE台北國際成人 展，就創下互動體驗迅速售罄的好成績。當時甚至有台灣粉絲為了她一口氣買了6張票券，讓原本擔 心自己展位銷售狀況的七澤米亞既感動又感謝，「雖然2023年開始，我才逐漸去海外進行活動， 但每一次的經驗，都讓我有著好棒的感覺!像是第一次來到台灣時，就發現到好多粉絲特意到了機 場等我，並還熱情地和我打招呼，真的讓我印象超深刻！」