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被李敏鎬切割！　朴春再喊「就是他指使我」韓媒搖頭：語無倫次

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女團2NE1朴春近日與團員們睽違多年合體，一起舉辦世界巡迴演唱會，幾乎是場場爆滿，人氣依舊不減當年。然而，自去年9月起，她卻開始一連串的令人困惑的迷妹行為，在Instagram上多次向演員李敏鎬示愛，還稱對方是「老公」，甚至表示這是李敏鎬指使她傳的，讓原先沉默的李敏鎬方面忍不住發聲澄清，表明兩人私下並無交情。

▲朴春在李敏鎬方面反駁後，又強調是李敏鎬指使。（圖／翻攝自朴春Instagram）

▲朴春多次發文提及李敏鎬。（圖／翻攝自朴春、李敏鎬Instagram）

朴春21日在社群上寫下「大家好，有人一直刪除我的貼文。我是單身，與任何人都沒有關係」，還稱「（貼文）是李敏鎬指使我寫的。我會努力做好我的工作。謝謝。」此前，朴春在發出李敏鎬的照片並稱其為「老公」後，儘管李敏鎬方面已經否認，她仍然再次發文。一方面說著「我單身，與任何人都沒有關係」，另一方面又說「是李敏鎬指使我寫的」，說法明顯前後矛盾。

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▲朴春在李敏鎬方面反駁後，又強調是李敏鎬指使。（圖／翻攝自朴春Instagram）

▲朴春在李敏鎬方面反駁後，又強調是李敏鎬指使。（圖／翻攝自朴春Instagram）

朴春近日以來多次透過主帳號、副帳號發文，20日寫下「我其實是單身。是李敏鎬要我發的，所以我發了。告訴大家我是單身。祝大家有美好的一天。」朴春反覆提及李敏鎬，李敏鎬方面一直保持沉默，最終在20日向回應韓媒表示：「與朴春沒有私交，傳聞完全不實。」之後朴春又再度強調自己單身，卻繼續指出發文是李敏鎬指使，讓韓媒忍不住點評「語無倫次」，不過，也以許多網友希望公司能好好重視朴春的身體狀況，擔心她的心理健康。

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朴春, 李敏鎬

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