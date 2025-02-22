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任賢齊遭爆「當年險害死九孔」！　內幕曝光...他超愧疚

記者蔡琛儀／台北報導

由綜藝天王胡瓜領軍製作統籌的「鑽石舞台之夜」演唱會，今、明兩天在台北流行音樂中心開唱，除了胡瓜搭檔主持康康、歐漢聲，以及參加演出的歌手包括陳美鳳、天王任賢齊、藍心湄、阿吉仔、金佩姍、曾心梅、林俊逸、九孔、林美秀、豹小子、賴慧如、AKB48 Team TP、OZONE與鍾采穎等，共17組歌手，陣容相當豪華。

▲九孔、任賢齊於鑽石舞台之夜演出。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼九孔模仿任賢齊。（圖／記者林敬旻攝）

▲九孔、任賢齊於鑽石舞台之夜演出。（圖／記者林敬旻攝）

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「亞洲天王」任賢齊剛從海外演出返台，立即投入公益獻唱，不過他出場前，好友九孔搶先模仿他登台，逗得全場觀眾哈哈大笑，接著任賢齊現身獻唱國語K歌名曲〈心太軟〉、〈傷心太平洋〉、〈對面女孩看過來〉，而此時九孔還在台下熱情發放簽名照，相當逗趣。

胡瓜開玩笑虧九孔靠模仿任賢齊賺了不少錢，「九孔模仿任賢齊價碼就50萬，再加演模仿周杰倫就80萬。」接著更爆料：「為什麼九孔跟任賢齊這麼好？因為我們《百戰百勝》40年，有次任賢齊差點把九孔弄死！」任賢齊透露，某年出外景錄節目後胡瓜請吃飯，九孔幫胡瓜擋酒，霸氣把公杯內的威士忌全喝光結果醉倒，眾人把他扛回飯店，有人提議帶他去泡三溫暖讓他出點汗，沒想到水溫太燙，九孔下水後全身皮膚都被燙紅，「差點命喪三溫暖！」讓任賢齊至今都有歉意。

▲九孔、任賢齊於鑽石舞台之夜演出。（圖／記者林敬旻攝）

▲胡瓜說當年九孔差點被任賢齊害死。（圖／記者林敬旻攝）

最後任賢齊加碼唱〈愛江山更美人〉，最後全體演出歌手再度登場大合唱金曲〈再出發〉，與台下熱情互動，在粉絲的安可聲中，為這場近年來最鑽石華麗的大秀，畫下最完美的句點。明（23日）下午還有一場《鑽石舞台之夜演唱會》演出。

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任賢齊, 胡瓜

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