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獨／宋羽葤公開對質小優音檔！遭三度造謠「胡瓜送車當靠山」　暴怒求真相

記者孟育民／台北報導

女星宋羽葤遭小優亂爆料與胡瓜鬧緋聞，21日在社群發出長文指控對方三度造謠，甚至還在通電話過程中情勒她，讓她感到相當不滿。她向《ETtoday星光雲》公開和小優對質音檔，表示不願意再忍了，「或許我可能這輩子都不會原諒她。但這次，我把事情全部說清楚了！我會保留法律追訴權，不再討論這個事件。」

▲▼小優大嘴巴遭吳宗憲解約爆哭，苦主宋羽葤不忍發聲了。（圖／翻攝自IG）

▲小優大嘴巴遭吳宗憲解約爆哭，苦主宋羽葤公開私下和對方音檔。（圖／翻攝自宋羽葤、小優IG）

還原整起事件，宋羽葤、小優跟小Call去年參加台灣首個佛教談話節目《雪歌有約》試鏡，結果宋羽葤雀屏中選，圈內卻傳出是因為她有胡瓜當靠山，最後追查後發現放話的正是小優。另外，宋羽葤先前貸款百萬買了新車，也被傳出是胡瓜買給她的，而背後說閒話的也是同個人，因此才讓她無法再容忍。據悉，早在爆出新聞前，宋羽葤就已經從相關人士聽到風聲，也有向小優求證，不過從沒正面得到答案。

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▲▼宋羽葤。（圖／翻攝自宋羽葤臉書）

▲宋羽葤多次被傳胡瓜緋聞，終於忍無可忍反擊。（圖／翻攝自宋羽葤臉書）

宋羽葤公開和小優私下對質電話，兩人似乎沒在同條水平線上。電話中，宋羽葤口氣略顯氣憤說：「因為這件事流言已經散佈出去了，而我找到的源頭是妳，我們兩個沒有交集、私交，我跟妳無冤無仇耶。至於說我的車是瓜哥送的，我必須往回追究，這個東西必須要給我交代。」宋羽葤強調並非因爲單一事件生氣，而是日積月累的怒氣，「為什麼我要容忍這些事情發生在我身上？如果是妳的話可以容忍嗎？」

小優雖然願意道歉，但始終沒坦承源頭是否自己，最後以前輩的立場開導說：「演藝圈大家就是以和為貴，我今天也跟你很誠摯的道歉，還是我們就把這件事情大事化小，我們好好的言歸於好，我也不會再去做散播動作，我們今後聽到不實的謠言，就謠言止於智者。」

小優甚至說自己過去也是受過很多謠言紛擾，「進入演藝圈這不就是我們必須要承擔的嗎？憲哥出道這麼多年來，也承受過多少流言蜚語，可是在這個圈子如果沒任何討論度，人家就會說妳沒有流量。我覺得這件事是不是可以放下、往前看，不要再去糾結這一切。」

▲小優大嘴巴遭吳宗憲解約爆哭，苦主宋羽葤公開私下和對方音檔。（圖／翻攝自宋羽葤、小優IG）

▲兩人對話最後並無結論。（圖／翻攝自宋羽葤、小優IG）

宋羽葤坦言只想得到一個事實，沒想到和對方講了一個半小時的電話，始終沒得到答案，「她中間一下子低聲下氣、一下子安撫開導想四兩撥千斤、後來見我不為所動，只想實事求是，最後直接情緒爆炸情勒PUA我！」事後又見到小優爆哭影片，讓她對此感到不滿。

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小優, 玥熹, 夏乙薇, 小明星大跟班, 閨蜜, 吳宗憲, 胡瓜, 宋羽葤, 緋聞

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