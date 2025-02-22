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志祺七七遭問「有沒有當兵」！　他曬照引驚呼：超猛

記者黃皓瑋／綜合報導

男星王大陸因涉嫌使用非法手段逃兵役被捕，讓網友議論起男藝人、男網紅的兵役問題。有156萬訂閱者的YouTuber志祺七七，日前也被問到「有沒有當兵」，他昨（21日）則曬出自己當兵時的照片，證明有服完兵役，引發討論。

▲▼志祺七七。（圖／翻攝自Instagram／shasha77.daily）

▲志祺七七被問有沒有當兵。（圖／翻攝自Instagram／shasha77.daily）

志祺七七昨日在Threads發文，自曝是空軍儀隊出身，「雖然一進去就被抓去做政戰，但還是很難得有留下一點點升旗照片騙吃騙喝」。他也笑稱：「我很廢，但還是有好好把兵當完ㄉ，謝謝喔。」他也曬出當年身穿儀隊制服列隊，以及持槍行走的照片。

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▲▼志祺七七。（圖／翻攝自Threads／shasha77.daily）

▲▼志祺七七曬出服役時的照片。（圖／翻攝自Threads／shasha77.daily）

▲▼志祺七七。（圖／翻攝自Threads／shasha77.daily）

貼文一出吸引超過4千人按讚，網友紛紛直呼「帥爛」、「空軍儀隊很累欸」、「好青澀」，網紅中指通則驚呼：「儀隊超猛⋯⋯我一般兵都當得死去活來⋯⋯」不過志祺七七解釋自己是政戰，以文書工作為主：「所以可想像成比較累的政戰⋯⋯可能會合理點⋯⋯嗎？」

▼志祺七七貼文。（翻攝自Threads／shasha77.daily）

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