ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

圭賢隔3個多月來台開唱「竟邀超大咖天團」：是我去拜託他們的

記者蔡琛儀／台北報導

南韓人氣天團Super Junior成員圭賢今、明兩天在林口體育館開唱，還迎來人氣夯團八三夭擔任嘉賓合唱〈我怎麼哭了〉，去年圭賢來台開個唱，八三夭主唱阿璞站台，這次阿璞將全體團員都帶來，圭賢笑說，是自己去拜託他們，八三夭全員都很快就答應，合唱歌曲則是圭賢親自挑選的。

▲▼圭賢《KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour `COLORS` in TAIPEI》。（圖／D-SHOW提供）

▲SJ圭賢今晚來台開唱。（圖／D-SHOW提供）

喜歡「喝一杯」的他也爆料，上次有去拜訪八三夭的團練室，大家喝酒喝到早上五點，團長小橘還被灌醉，圭賢笑說：「能在八三夭充滿人生回憶的練習室很幸福，沒想到又能來演唱會，我愛你們。」阿璞也回：「我才愛你！」阿璞表示，覺得今天是最接近偶像男團的一天，圭賢立刻喊：「大家好我們是八三夭！」還當場問他們明天可否再來，阿璞則笑說：「我看一下時間，但希望未來每次圭賢在台灣的演出都可以到場。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

圭賢今晚以一身俐落帥氣黑西裝開場獻唱〈Restart〉、〈Together〉，深情的嗓音瞬間擄獲全場粉絲。隨即以中文跟現場粉絲打招呼「你們現在收看的是，圭賢！」還入境隨俗的用台語說「揪固某誇（好久不見）」。他坦言，第一次以個人身份站在台北這麼大的舞台，感到有些緊張，但又自豪地說：「這麼大的舞台，SUPER JUNIOR整團來都沒問題，但今天是我自己一個人，真的好神奇喔！」引發全場熱烈歡呼。

▲▼圭賢《KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour `COLORS` in TAIPEI》。（圖／D-SHOW提供）

▲圭賢再次來台。（圖／D-SHOW提供）

圭賢除了演唱〈Universe〉、〈Journey〉等歌曲外，更特別加碼清唱正在演出的音樂劇《笑面人》中的一段歌曲，爆發力十足的演唱，引起全場粉絲瘋狂尖叫。他向粉絲喊話，台北場的演出和高雄場有些許不同，並幽默表示，通常歌迷都會像歌手，「所以你們歌唱得好、長得好、（漂亮、帥）、體力也好！」偷渡稱讚自己，讓現場笑聲不斷。一直在努力學習中文的圭賢也謙虛說：「雖然最近一直都在努力學習，就連昨晚也在視訊練習，可惜語言能力都沒有長進。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

徐明浩xBamBam互唱GOT7.SVT的歌

推薦閱讀

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了…曝內幕對話！

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了…曝內幕對話！

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

反骨狂出事「邰智源走鐘獎1句話」說中了！　網推：全場唯一預言家

反骨狂出事「邰智源走鐘獎1句話」說中了！　網推：全場唯一預言家

吳宗憲怒罵小優「女版黃子佼」　再飆大鶴造謠sandy：根本往臉上貼金

吳宗憲怒罵小優「女版黃子佼」　再飆大鶴造謠sandy：根本往臉上貼金

獨／宋羽葤公開對質小優音檔！遭三度造謠「胡瓜送車當靠山」　暴怒求真相

獨／宋羽葤公開對質小優音檔！遭三度造謠「胡瓜送車當靠山」　暴怒求真相

薔薔被警方批未查證就發影片　人在加拿大也速澄清了

薔薔被警方批未查證就發影片　人在加拿大也速澄清了

鹿晗關曉彤爆「嚴重爭吵」已分手2個月！網傳朋友圈早官宣　10線索被挖

鹿晗關曉彤爆「嚴重爭吵」已分手2個月！網傳朋友圈早官宣　10線索被挖

最容易出軌5職業！沈玉琳：這裡是外遇溫床 第1名讓Melody超驚訝

最容易出軌5職業！沈玉琳：這裡是外遇溫床 第1名讓Melody超驚訝

小優昔亂講話險遭封殺！　前輩怒嗆：沒人想跟妳上節目

小優昔亂講話險遭封殺！　前輩怒嗆：沒人想跟妳上節目

志祺七七遭問「有沒有當兵」！　他曬照引驚呼：超猛

志祺七七遭問「有沒有當兵」！　他曬照引驚呼：超猛

小優昔出賣康茵茵買房！　「化妝間大聲張揚」惹怒她

小優昔出賣康茵茵買房！　「化妝間大聲張揚」惹怒她

INFINITE金聖圭親姊突病逝！公司痛心曝葬禮形式　他緊急缺席演唱會

INFINITE金聖圭親姊突病逝！公司痛心曝葬禮形式　他緊急缺席演唱會

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了…曝內幕對話！

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

反骨狂出事「邰智源走鐘獎1句話」說中了！　網推：全場唯一預言家

吳宗憲怒罵小優「女版黃子佼」　再飆大鶴造謠sandy：根本往臉上貼金

獨／宋羽葤公開對質小優音檔！遭三度造謠「胡瓜送車當靠山」　暴怒求真相

薔薔被警方批未查證就發影片　人在加拿大也速澄清了

鹿晗關曉彤爆「嚴重爭吵」已分手2個月！網傳朋友圈早官宣　10線索被挖

最容易出軌5職業！沈玉琳：這裡是外遇溫床 第1名讓Melody超驚訝

小優昔亂講話險遭封殺！　前輩怒嗆：沒人想跟妳上節目

志祺七七遭問「有沒有當兵」！　他曬照引驚呼：超猛

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

圭賢, Super Junior

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 圭賢隔3個多月來台開唱「竟邀超大咖天團」：是我去拜託他們的
  2. 吳怡霈穿高跟鞋工作8hrs「痛到沒知覺」！　回家累癱吐心聲
  3. 蘇打綠砸8000萬開唱　吳青峰才唱5首歌「突當場哭了」：我情緒很複雜
  4. 任賢齊遭爆「當年險害死九孔」！　內幕曝光...他超愧疚
  5. 《漂白》替身險遭車輾頭！趙今麥工作室昔發文「敬業不用替身」惹怒網
  6. 愛紗追憶離世愛犬曝「初見面就淚崩」！　悲痛1個月：找回了笑容
  7. 李佳穎「幫兒子借20本書」　曬陪讀照笑了：媽媽好逼人
  8. 校花女星昔遭製片人趕走　《演員》重演1句話網驚：眼前是當事人？
  9. 陳美鳳腳傷登台「猛男硬上脫衣狂蹭」　當場崩潰尖叫：可以了！
  10. 藍心湄破最大尺度「超猛兇器狂抖」　胡瓜看呆：很久沒看你這麼sexy

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366