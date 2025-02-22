圭賢隔3個多月來台開唱「竟邀超大咖天團」：是我去拜託他們的

記者蔡琛儀／台北報導

南韓人氣天團Super Junior成員圭賢今、明兩天在林口體育館開唱，還迎來人氣夯團八三夭擔任嘉賓合唱〈我怎麼哭了〉，去年圭賢來台開個唱，八三夭主唱阿璞站台，這次阿璞將全體團員都帶來，圭賢笑說，是自己去拜託他們，八三夭全員都很快就答應，合唱歌曲則是圭賢親自挑選的。

▲SJ圭賢今晚來台開唱。（圖／D-SHOW提供）

喜歡「喝一杯」的他也爆料，上次有去拜訪八三夭的團練室，大家喝酒喝到早上五點，團長小橘還被灌醉，圭賢笑說：「能在八三夭充滿人生回憶的練習室很幸福，沒想到又能來演唱會，我愛你們。」阿璞也回：「我才愛你！」阿璞表示，覺得今天是最接近偶像男團的一天，圭賢立刻喊：「大家好我們是八三夭！」還當場問他們明天可否再來，阿璞則笑說：「我看一下時間，但希望未來每次圭賢在台灣的演出都可以到場。」

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圭賢今晚以一身俐落帥氣黑西裝開場獻唱〈Restart〉、〈Together〉，深情的嗓音瞬間擄獲全場粉絲。隨即以中文跟現場粉絲打招呼「你們現在收看的是，圭賢！」還入境隨俗的用台語說「揪固某誇（好久不見）」。他坦言，第一次以個人身份站在台北這麼大的舞台，感到有些緊張，但又自豪地說：「這麼大的舞台，SUPER JUNIOR整團來都沒問題，但今天是我自己一個人，真的好神奇喔！」引發全場熱烈歡呼。

▲圭賢再次來台。（圖／D-SHOW提供）

圭賢除了演唱〈Universe〉、〈Journey〉等歌曲外，更特別加碼清唱正在演出的音樂劇《笑面人》中的一段歌曲，爆發力十足的演唱，引起全場粉絲瘋狂尖叫。他向粉絲喊話，台北場的演出和高雄場有些許不同，並幽默表示，通常歌迷都會像歌手，「所以你們歌唱得好、長得好、（漂亮、帥）、體力也好！」偷渡稱讚自己，讓現場笑聲不斷。一直在努力學習中文的圭賢也謙虛說：「雖然最近一直都在努力學習，就連昨晚也在視訊練習，可惜語言能力都沒有長進。」