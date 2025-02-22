吳宗憲怒罵小優「女版黃子佼」　再飆大鶴造謠sandy：根本往臉上貼金

記者葉文正／台北報導

藝人小優因跟閨密爆出綜藝大哥胡瓜與宋羽葤關係匪淺，雖然小優已經跟胡瓜道歉，但是宋羽葤決心提告小優，綜藝大哥吳宗憲(憲哥)今天坦承有建議宋羽葤可以用法律方式解決，但憲哥也提到女兒Sandy也受到大鶴造謠之累，說是藉他想要認識許光漢，憲哥今怒極表示，小優這樣大嘴巴吃虧的會是自己，大鶴講完又傳給Lulu，大鶴根本自己往臉上貼金！

▲吳宗憲(左)痛批小優大鶴，為女兒吳姍儒抱不平 。（圖／記者黃克翔攝）

小優日前被報導跟閨密透露綜藝大哥胡瓜和藝人宋羽葤關係匪淺，接著被老闆吳宗憲解約。事後小優發出動態消息，崩潰痛哭表示被閨密出賣。而宋羽葤事後也說即將提告，昨還指控小優三度造謠，也公布電話對質內幕，宋羽葤並提到，曾聽憲哥表示女兒吳姍儒也被造謠。憲哥也坦承確有此事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小優大嘴巴遭吳宗憲解約爆哭，苦主宋羽葤不忍發聲了。（圖／翻攝自IG）

憲哥相當生氣，痛批大鶴講的事情完全一派胡言，憲哥爆氣：「大鶴那個邊緣人，之前造謠Sandy要他牽線幫忙認識許光漢。大鶴是什麼貨色？Sandy出道11年乾乾淨淨沒有任何緋聞，她邀大鶴跟一群朋友到她家吃飯打牌，是真心想要交朋友，結果你還要對外放話說，她藉著你靠近許光漢，許光漢認不認你都是個問題，你還往自己臉上貼金！」

▲大鶴林鶴軒也遭憲哥點名大嘴巴。（圖／記者李毓康攝）

憲哥今天也接著表示：「大鶴當時講完又傳到Lulu那裏，Lulu經紀人現在看到我都不敢進棚，Lulu師父就是黃子佼，他們聚會把這件事拿出來講搬弄是非，我後來問了Lulu為什麼你經紀人會知道這件事？Lulu才說是她助理在家族聚會講出來的。Sandy現在去代班《不熙娣》也要被網友講成她對素人不友善，還扯到大鶴許光漢，這些爛人爛咖知道個屁？難道我們這些好人就要一路挨打嗎？」

憲哥氣到說小優根本就是演藝圈的女版黃子佼，「我本來都已經準備好要告佼佼了，他最後一次造謠就是開直播講我感情亂，我人生幾十年了，向來乾乾淨淨，潮水已退，清清楚楚。黃子佼就是個罪犯社會邊緣人，亂把演藝圈的曠男怨女還到處放話，小優就像他，我真的很同情她跟佼佼。」

而憲哥對小優的不滿如此強烈，他也被問是否還會與小優同台？憲哥不爽表示：「小優就看他自己有沒有改變啊？她不在我的公司，也還在藝能界啊，但是如果她自己一樣是要這樣大嘴巴，到處傳遞散布不實消息，到最後吃虧的還會是她自己。」