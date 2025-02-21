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小優昔亂講話險遭封殺！　前輩怒嗆：沒人想跟妳上節目

記者王靖淳／綜合報導

女星小優最近捲入大嘴巴爭議，她被閨密指控，爆料綜藝天王胡瓜跟女星宋羽葤鬧緋聞，因此遭到老闆吳宗憲解約，消息曝光後掀起外界關注，就連她以前上節目自爆開前輩玩笑，結果差點被封殺的片段，如今也被網友翻出來討論。

▲▼小優。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

▲小優過去差點被前輩封殺。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

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節目中，小優分享她早期參加綜藝節目時，某次因開玩笑而惹怒前輩藝人的過程。小優回憶說，當時她與一位前輩一起錄影，平時兩人在後台休息室會有聊天，讓她感覺彼此關係應該算熟識。然而，她透露錄影時前輩提到自己不會臉盲，總會向認識的人打招呼，不過她當下為了活躍氣氛，以半開玩笑地口吻虧前輩在夜店見到她卻裝作不認識。

小優提到，節目錄影結束後，該前輩卻走過來指責她，認為她在節目中的言論可能會影響其他人與她共事的意願，「妳這樣以後沒有人會想跟妳上節目。」為此小優坦言當下她感到非常驚訝及不安，隨即向前輩道歉，但前輩依然顯得不悅地對她說：「妳可以這樣亂講話嗎？」。事後，對方的經紀人也介入，希望緩和雙方的關係。

▲▼小優。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

▲小優因亂講話惹怒前輩。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

小優坦言這段經驗給她留下深刻的教訓，她表達對未來參與節目時，應如何處理與其他來賓關係的反思，並決定今後在節目錄影結束後，會積極地向同台嘉賓解釋，任何可能引發對方誤會的言論只是為了節目效果，或是在節目開始錄影前，就先行通知對方，以避免類似的狀況再次發生。

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小優, 大學生了沒, 胡瓜, 宋羽葤, 小明星大跟班, 吳宗憲

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