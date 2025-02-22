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鹿晗關曉彤爆「嚴重爭吵」已分手2個月！網傳朋友圈早官宣　10線索被挖

記者田暐瑋／綜合報導

大陸藝人鹿晗和關曉彤的感情一直穩定，2017年交往以來，7年間被傳出5次結婚消息，兩人越愛越公開，在彼此的生日總是不吝放閃。然而，近期有多位博主爆料兩人已因嚴重爭吵而冷戰，疑似已經分手，引發外界議論。

鹿晗和關曉彤向來感情穩定，近年來更是毫不避諱放閃，怎料最近傳出兩人鬧翻，發生嚴重爭執，甚至「很久沒有聯繫」，知名狗仔王大發在直播中透露，若半年前被問到兩人的感情狀況，還能篤定表示「鎖死」，但現在只能感嘆「人的關係也是會變的吧」。

▲鹿晗、關曉彤穩定交往7年多。（圖／翻攝自鹿晗工作室、關曉彤微博）

▲鹿晗、關曉彤穩定交往卻傳分手。（圖／翻攝自鹿晗工作室、關曉彤微博）

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更有網友指出，關曉彤疑似早在去年12月發微信朋友圈宣布分手，此消息迅速登上熱搜第一，並引來大批網友留言。儘管雙方尚未在公開平台正式回應，但網友已整理出10項「分手證據」，包括兩人近10個月未曾同框、關曉彤生日未見鹿晗陪伴，以及雙方在歐洲旅程中未有交集等。

此外，鹿晗曾為關曉彤的新劇《小巷人家》宣傳，但隨後立刻刪除相關貼文，讓粉絲倍感疑惑，關曉彤的動態也引發猜測，不僅刪除與鹿晗相關的評論，還在新年抽獎活動中取消了CP粉的資格，種種跡象讓不少網友驚呼：「該不會真的分手！？」
 

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