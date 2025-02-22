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尼克拿到耶魯大學心理學證書！老婆驚：祖墳冒青煙　背後動機惹淚

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber「這群人」成員尼克在專心個人事業後，把心力放在和香港老婆Ashly共同經營的頻道上，經常上傳各種日常，22日他開心在Instagram曬出自己獲得耶魯大學心理學證書的認證照，並拍攝影片記錄了背後原因，是為了喪父後陷入低潮的老婆，讓不少粉絲看了相當感動。

▲尼克拿到耶魯大學心理學證書。（圖／翻攝YouTube／尼克&ASHLY）

▲尼克拿到耶魯大學心理學證書。（圖／翻攝YouTube／尼克&ASHLY）

尼克22日更新了新影片，影片中他開心表示「我拿到美國耶魯大學心理學證書了」，Ashly對此表示難以置信，為此親自查證，看到老公拿證一事為真後驚呼「居然是真的」，不過尼克也解釋，該課程是線上修的，並不是真的到耶魯大學上，但還是被Ashly大讚「祖墳冒青煙」，隨後家人們大肆慶祝，讓他有些受寵若驚表示「這沒有很難考，大家都可以去考考看」，老婆還特地準備了學士服以及證書，讓他拍畢業照，他對此也無奈地說「各位言重了，沒有必要搞到這麼誇張」。

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▲尼克拿到耶魯大學心理學證書。（圖／翻攝YouTube／尼克&ASHLY）

▲尼克曬出證明。（圖／翻攝YouTube／尼克&ASHLY）

提到考心理學證書的原因，尼克神情認真地透露老婆Ashly因為爸爸離世，狀態受到很大的影響，至今都還走不出來，他表示「我害怕我講的每一句話，都可能對她造成二次創傷，我認為語言是雙面刃，你可能認為自己是雪中送炭，但有時候可能是落井下石」，另一方面他也希望可以提升自己的心理健康，又在上網查資料時發現網友推薦這個課程，學完還可以拿到證書，認為CP值很高便報名了。

▲尼克拿到耶魯大學心理學證書。（圖／翻攝YouTube／尼克&ASHLY）

▲尼克透露上課程原因是為了老婆。（圖／翻攝YouTube／尼克&ASHLY）

尼克也坦言學跟應用是兩回事，他說：「考到這個證書很有成就感，我很笨、學習能力很差，我都可以辦到，可以給大家一個激勵。」鼓勵所有有興趣的網友都可以試試。

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