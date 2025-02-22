蘇打綠砸8000萬開唱　吳青峰才唱5首歌「突當場哭了」：我情緒很複雜

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團蘇打綠今（22日）開唱，不過主唱青峰唱到〈你被寫在我的歌裡〉時，突然嘆了口氣，向馨儀說：「我今天情緒很複雜。」沒想到唱到第5首歌〈小情歌〉更突然落淚，讓粉絲相當心疼。

▲蘇打綠今晚在台北小巨蛋開唱。（圖／緒風提供）

蘇打綠「二十年一刻」巡迴演唱會，22日在台北小巨蛋開唱，這場不僅是6位團員出道20週年的演唱會，也是他們睽違9年再度以「蘇打綠」之名攻蛋，2場票房約7416萬元，他們這次與國外製作團隊合作，斥資逾8000萬打造4面四季舞台，展現成軍20年來春夏秋冬截然不同的音樂樣貌。

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「二十年一刻」台北場演唱會舞台細節層層堆疊，前期製作以及視覺藝術、德國管弦樂團錄音等前置作業，動員了近300名來自世界各地的藝術家。歌單依序四季打造，春天段落以輕盈的紗幕與暖陽光束，並帶來〈日光〉、〈早點回家〉為演出揭開序幕。

▲蘇打綠斥資超過8000萬元打造演出。（圖／緒風提供）

蘇打綠在2022年10月正式拿回團名商標權，並耗時3年完成10張專輯復刻，尤其韋瓦第計畫4張復刻專輯總預算突破上億元，展現出他們為了音樂心血不計成本的決心。阿福今也感性說：「（蘇打綠）這3個字對我們來說意義重大。」也笑說很久沒見到粉絲了，更帶著全場高喊：「全宇宙的朋友大家好，我們是蘇打綠！」全場嗨翻。