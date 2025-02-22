郁方見離婚草案傻眼「什麼鬼法律」　富尪1句話被讚：求生本能極高

記者蔡宜芳／綜合報導

女星郁方2006年嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲，育有兩子一女，也不時會在社群曬家庭日常。她22日分享自己和老公討論關於離婚贍養費修法後的內容，結果意外被對方浪漫到，也讓網友笑說「懂生存」。

▲郁方和丈夫結婚多年，感情仍然甜蜜。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）

郁方在貼文中提到，她晚上和老公一起看新聞時，看到民法修正草案的內容，覺得很傻眼。郁方表示，根據她的理解，這次修正草案主要有兩點：第一是離婚後再婚就不能拿贍養費；第二是贍養費的給予不再取決於誰有過失，而是根據雙方的經濟狀況來決定。

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郁方對這些條文感到非常不滿，直呼：「這啥？什麼鬼法律？看了氣死我了！」她還憤怒地向老公陳昱羲質問「這是哪門子的沙文法」，認為這些條文完全不公平。郁方透露，當時老公正翹著二郎腿吃著鴨腿，聽到她的抱怨後，緩緩轉頭冷冷地回應：「妳別想要離婚，不要以為有這樣的法律我就會跟妳離婚，因為我財產全部是你的，我不會給妳有機會讓我拿到妳的另外一半財產，我不要妳那些錢……」

▲郁方的老公強調「絕不離婚」。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）

郁方聽到老公的話後，頓時疑惑自己是不是應該感到開心，還幽默自嘲說「是說我也沒多少錢」。夫妻互動引網友笑說「老爺很懂生存耶，給他個啾咪唄」、「閃爆了啦！加菜」、「老爺同意『淨身』，就等待『出戶』」。