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香蕉老婆「月經沒來驗孕1條線」　夫妻真實表情全被拍

記者王靖淳／綜合報導

藝人香蕉（王俊傑）2023年9月宣布和女友Timmy結婚，平時會在社群記錄夫妻日常的他，今（22）日上傳一段短片透露老婆的月經晚了兩個禮拜沒來，讓兩人擔心地買驗孕棒來看看是否懷孕，在揭曉結果後他坦然表示：「順其自然。」

▲▼香蕉老婆驗孕。（圖／翻攝自Instagram／bnn0705）

▲Timmy月經兩個禮拜沒來。（圖／翻攝自Instagram／bnn0705）

影片中，Timmy提到，她的月經比預期晚了將近兩週，這種情況她以前從未經歷過，因此增加這次懷孕的可能性，「從來沒有過，月經這麼久沒來，沒有來的時間差不多晚了快兩個禮拜。」面對老婆生理期延遲，香蕉淡定表示「妳之前壓力大的時候，也有這樣子過。」為此，Timmy透露，那已是好幾年前的事，所以決定要來測她人生中第一支驗孕棒。

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▲▼香蕉老婆驗孕。（圖／翻攝自Instagram／bnn0705）

▲香蕉陪老婆一起驗孕。（圖／翻攝自Instagram／bnn0705）

香蕉進一步分享，自己上網查了懷孕初期可能遇到的症狀，並對老婆最近的身體變化表示關切。他提到，如果老婆的出血情況過多，他們應該立即尋求醫生的幫助。談到生子計畫，香蕉透露，原本他們有打算在龍年迎接第一個孩子，然而由於當時兩人才剛結婚，感覺時間安排比較緊迫，因此這個計畫暫時延後。

▲▼香蕉老婆驗孕。（圖／翻攝自Instagram／bnn0705）

▲Timmy驗孕發現烏龍一場。（圖／翻攝自Instagram／bnn0705）

隨著時間的推移，香蕉表示和老婆考慮生小龍年（蛇年）寶寶的可能，但擔心過大的壓力可能會影響生活，因此他們又一次將計畫擱置，接著進一步討論到馬年、羊年甚至猴年。最終夫妻倆決定不設定生小孩的時間框架，而是選擇讓一切順其自然，減少生育壓力，享受生活。

▲▼香蕉老婆。

▲Timmy前陣子月經沒來。（圖／翻攝自Instagram／sunshine860902）

影片最後，Timmy對鏡頭秀出驗孕棒的結果，顯示她並未懷孕，這讓夫妻倆感到既驚訝又有些失落。儘管結果並非如他們所願，香蕉仍樂觀地看待，他強調無論有無懷孕，最重要的是他們能夠一起平安且開心地生活，「我知道有或沒有都是其次，能一起平安開心過生活那最重要 。」

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關鍵字

香蕉, 王俊傑, 結婚, 懷孕, 月經

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