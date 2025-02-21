快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了…曝內幕對話！

記者蔡琛儀／綜合報導

知名藝人徐熙媛（大S）於2025年2月2日在日本因流感併發肺炎逝世，震驚各界，與大S交情深厚的歌手范瑋琪和陳建州卻被不少酸民認為傳染流感病毒間接害死大S，讓身為好友，本就悲傷的兩人情緒更是雪上加霜，對此，范瑋琪沉默19天終於在今天突然回應了。

▲大S過世，身為摯友的范瑋琪相當哀痛 。（圖／翻攝IG）

范瑋琪今（21日）PO出一段與醫生的對話，以及某位網友指控她：「自己家流感還聚會，怎麼這麼缺德，不顧自己親朋好友死活，自私！」而醫生的對話中則解釋：「黑人在小孩住院時，也吃了xofluza（抗流感藥物），其實他（指陳建州）沒有發燒，只是用藥，25日已經沒有傳染力了（因為吃了特效藥。」但證實陳建州在孩子們住院時也罹患流感，只是服用抗流感藥物後很快就痊癒，在出席歸寧宴時也早已沒有傳染力。

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醫生並澄清范瑋琪本人沒有得流感，「只是咳了2個月，應該是黴漿菌。」安慰她：「不是你們傳染的，也希望你們不要自責，一起保重！」范瑋琪則回：「謝謝醫生，真的很感激您願意為我們證明。」顯見黑范一家確實這些日子飽受流言所苦，甚至深陷自責之中。

▲范瑋琪發聲後又刪文。（圖／翻攝范瑋琪IG）

范瑋琪曾在1月發文表示雙胞胎兒子感染流感住院治療，後來在1月26日曾參加王偉忠女兒的歸寧宴，大S也在場，因此被酸民自行推斷質疑他們可能將病毒傳染給大S。但范瑋琪對於今天的發文又突然刪文，令人摸不著頭緒。