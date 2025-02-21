ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

薔薔被警方批未查證就發影片　人在加拿大也速澄清了

記者葉文正台北–加拿大連線報導

藝人林嘉凌「薔薔」日前在Youtube頻道更新1部影片，她和團隊赴台中車站周邊關心、訪談街友，其中1名男子自稱是「台南學甲分局長退休」，還大談從警和賭博業者掛勾；對此薔薔人雖在加拿大，但立刻回覆，「我們是去關心街友，讓大家了解他們的精神狀態，我也不會去質疑他們，因為他們的狀況已經很差了，只是希望社會正視街友的狀況，必要時伸出援手做愛心。」

▲▼前分局長插股投資百家樂「賠4500萬」淪街友？學甲分局：未有特徵相符者。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔）

▲薔薔(左)訪問街友。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔）

薔薔說，「因為他們本來就是街友，已經很弱勢，我是去關心他們，有的精神狀態也很不好，被訪問這人隔壁也說他自己說大老闆，也有一個街友說有八個小孩，我們只是把狀況播出來，他們已經是很底層的人了，我根本不會跟街友去吵這個東西，很弱勢的一群人，已經不是我們一般人的思維，我不會去相信與質疑。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼薔薔。（圖／翻攝自FACEBOOK／林嘉凌 薔薔Maze）

▲薔薔時常在世界各地拍片。（圖／翻攝自FACEBOOK／林嘉凌 薔薔Maze）

薔薔選擇在年節前關心這一群人，他也解釋：「說他是警察那人，身上還掛著引流管，有人病得很厲害，我不會落井下石，像他隔壁說，公媽把他抓走，其實每個都是頭不對題，題不對尾，他們都已經很可憐了 我們也沒有能力去探討每位街友的身分背景，至於荒謬內容，我不會去聽信，這不是重點，如果是一般社會人士，我就會去質疑，只是真實呈現底層社會狀況而已。說是警察這人也說他五臟六腑都有問題，身上還插著引流管。」

▲▼阿本　薔薔。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

▲薔薔在節目上也是敢說敢做。（圖／翻攝自FACEBOOK／林嘉凌 薔薔Maze）

薔薔也說，整個拍攝過程聽得一頭霧水，影片是在警示是社會上的人，會不會也變這個樣子，變成這個狀態，就是這樣而已，「我也不會跟街友吵架，這個是過年前拍的，我去發紅包，跟基金會的人一起，我們拿食物跟錢給他們，去街頭跟體驗他們的處境。

她也無奈表示，「旁邊的人還說見過蔡英文，蔡英文她同學，我真的需要去查他與蔡英文的關係嗎？重點不在這裡，我不會去質疑他，是要大家關心他。」澄清自己是要大家發現社會弱勢族群的狀況。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【基隆人超勇的XD】騎車走小巷遇超斜坡 ：我只適合住平地

推薦閱讀

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了…曝內幕對話！

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了…曝內幕對話！

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

快訊／震撼彈！再婚8年...楊大正深夜突宣布「與山東正式離婚」

快訊／震撼彈！再婚8年...楊大正深夜突宣布「與山東正式離婚」

小優大嘴巴遭解約！吳宗憲要苦主提告　宋羽葤「開戰不忍了」：在蒐證

小優大嘴巴遭解約！吳宗憲要苦主提告　宋羽葤「開戰不忍了」：在蒐證

朴春又發聲稱「李敏鎬要我發的」！　男方打破沉默澄清：並無私交

朴春又發聲稱「李敏鎬要我發的」！　男方打破沉默澄清：並無私交

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」　幫買水卻多個保險套：不舒服

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」　幫買水卻多個保險套：不舒服

台夯劇女星「保下子宮機率低」突被診斷0期癌！哽咽：被剝奪了資格

台夯劇女星「保下子宮機率低」突被診斷0期癌！哽咽：被剝奪了資格

前妻出櫃後娶山東！楊大正二度離婚陷低潮　「知情人曝原因」

前妻出櫃後娶山東！楊大正二度離婚陷低潮　「知情人曝原因」

范瑋琪二度刪文！　PO醫生對話「截圖時間不同」原因瘋猜

范瑋琪二度刪文！　PO醫生對話「截圖時間不同」原因瘋猜

男星父親出意外！　「樓梯間跌倒撞到頭」鄰居發現急送醫...遺憾過世

男星父親出意外！　「樓梯間跌倒撞到頭」鄰居發現急送醫...遺憾過世

范瑋琪怒了！　衰挨轟「害死大S」：世界的惡意可不可以少一點

范瑋琪怒了！　衰挨轟「害死大S」：世界的惡意可不可以少一點

獨家／具俊曄悲傷過度　無限期停工記者會活動全取消

獨家／具俊曄悲傷過度　無限期停工記者會活動全取消

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了…曝內幕對話！

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

快訊／震撼彈！再婚8年...楊大正深夜突宣布「與山東正式離婚」

小優大嘴巴遭解約！吳宗憲要苦主提告　宋羽葤「開戰不忍了」：在蒐證

朴春又發聲稱「李敏鎬要我發的」！　男方打破沉默澄清：並無私交

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」　幫買水卻多個保險套：不舒服

台夯劇女星「保下子宮機率低」突被診斷0期癌！哽咽：被剝奪了資格

前妻出櫃後娶山東！楊大正二度離婚陷低潮　「知情人曝原因」

范瑋琪二度刪文！　PO醫生對話「截圖時間不同」原因瘋猜

男星父親出意外！　「樓梯間跌倒撞到頭」鄰居發現急送醫...遺憾過世

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 范瑋琪二度刪文！　PO醫生對話「截圖時間不同」原因瘋猜
  2. 八點檔女星攤牌控「遭大牌演員劈腿」！耳機定位抓鐵證 1特徵洩身分
  3. 你是選「開超跑的玄彬」還是「肌膚無敵的玄彬」？粉絲選不出來差點崩潰
  4. 韓音樂劇女神結婚了！喜曝甜美婚紗　趙權秒送祝福：六月新娘
  5. 懷孕3個月坐博愛座「遭阿嬤用雨傘戳腿」　女星被逼起身…結果換孫坐
  6. 小S請假後《不熙娣》首錄「全場相擁哭」！　余祥銓曝錄影情形
  7. 范瑋琪怒了！　衰挨轟「害死大S」：世界的惡意可不可以少一點
  8. 李連杰睽違半年更新IG　帥氣近況照曝光了
  9. 薔薔被警方批未查證就發影片　人在加拿大也速澄清了
  10. 42歲胡歌遭瘋傳「罹肺癌住院」！　工作室闢謠引粉絲不滿：在幹嘛？

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366