薔薔被警方批未查證就發影片　人在加拿大也速澄清了

記者葉文正台北–加拿大連線報導

藝人林嘉凌「薔薔」日前在Youtube頻道更新1部影片，她和團隊赴台中車站周邊關心、訪談街友，其中1名男子自稱是「台南學甲分局長退休」，還大談從警和賭博業者掛勾；對此薔薔人雖在加拿大，但立刻回覆，「我們是去關心街友，讓大家了解他們的精神狀態，我也不會去質疑他們，因為他們的狀況已經很差了，只是希望社會正視街友的狀況，必要時伸出援手做愛心。」

▲薔薔(左)訪問街友。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔）

薔薔說，「因為他們本來就是街友，已經很弱勢，我是去關心他們，有的精神狀態也很不好，被訪問這人隔壁也說他自己說大老闆，也有一個街友說有八個小孩，我們只是把狀況播出來，他們已經是很底層的人了，我根本不會跟街友去吵這個東西，很弱勢的一群人，已經不是我們一般人的思維，我不會去相信與質疑。」

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▲薔薔時常在世界各地拍片。（圖／翻攝自FACEBOOK／林嘉凌 薔薔Maze）

薔薔選擇在年節前關心這一群人，他也解釋：「說他是警察那人，身上還掛著引流管，有人病得很厲害，我不會落井下石，像他隔壁說，公媽把他抓走，其實每個都是頭不對題，題不對尾，他們都已經很可憐了 我們也沒有能力去探討每位街友的身分背景，至於荒謬內容，我不會去聽信，這不是重點，如果是一般社會人士，我就會去質疑，只是真實呈現底層社會狀況而已。說是警察這人也說他五臟六腑都有問題，身上還插著引流管。」

▲薔薔在節目上也是敢說敢做。（圖／翻攝自FACEBOOK／林嘉凌 薔薔Maze）

薔薔也說，整個拍攝過程聽得一頭霧水，影片是在警示是社會上的人，會不會也變這個樣子，變成這個狀態，就是這樣而已，「我也不會跟街友吵架，這個是過年前拍的，我去發紅包，跟基金會的人一起，我們拿食物跟錢給他們，去街頭跟體驗他們的處境。

她也無奈表示，「旁邊的人還說見過蔡英文，蔡英文她同學，我真的需要去查他與蔡英文的關係嗎？重點不在這裡，我不會去質疑他，是要大家關心他。」澄清自己是要大家發現社會弱勢族群的狀況。