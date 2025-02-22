反骨狂出事「邰智源走鐘獎1句話」說中了！　網推：全場唯一預言家

記者田暐瑋／綜合報導

網紅孫生陷入性騷案風波，18日被所屬團隊「反骨男孩」解約，不只孫生，老闆酷炫都被炎上。有網友翻出邰智源過去在走鐘獎上頒獎時，對反骨說的一句評語，笑虧：「邰哥才是全場唯一預言家！」

邰智源與網紅阿翰去年10月參加走鐘獎，共同頒發「最佳影響力獎」，當邰智源看到得獎名單時，曾直言：「我覺得他們有影響力是真的，可是『最佳』難道是嗎？」當時酷炫因身體不適缺席，由孫生代表上台領獎，如今孫生與酷炫接連爆出性騷醜聞，邰智源的發言被網友讚為「神預言」。

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▲邰智源曾評論反骨一句話被讚神預言。（圖／翻攝自YouTube／走鐘獎頒獎典禮）



星宣日前向《ETtoday星光雲》透露，稱曾聽聞反骨男孩的「神秘小房間」有裝監視器，酷炫完事後能輕易滅證，「讓許多人成為『不知情受害者』。」對此，酷炫21日在Instagram限時動態回擊：「有腦的都知道你們在抹黑，公司裝監視器就是為了防止東西被偷，這種時候出來踩一腳，胡亂說些沒根據猜測的話帶風向！」

▲邰智源曾評論反骨一句話被讚神預言。（圖／翻攝自Threads）

此外，針對星宣聲稱離開是因為覺得成員對瑋哥不好，「像是欺負一樣」一事，酷炫也澄清當初被欺負到離職的是經紀人，「還是到時候我請他出來指控你們有多惡劣？」面對前成員的種種爆料，酷炫最後表示希望一切好聚好散，他有犯錯當然會認，但無法忍受被亂帶風向，「我感謝你們當初對團隊的付出，但不要得不到自己要的，就出來該該叫！」

▲星宣。（圖／翻攝自Instagram／cutepink0126）