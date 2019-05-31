金柱赫女友李宥英IG留下：好想死　愛人驟逝1年半吐真心「還很想他」

記者蕭采薇／綜合報導

南韓男星金柱赫2017年10月在首爾發生嚴重車禍，送醫後仍傷重不治死亡，享年45歲。小他17歲的演員女友李宥英（又譯李俞英、李裕英）受到很大的衝擊，守靈期間不斷哭泣，難過得飯都吃不下。事隔一年半，李宥英突然在IG上傳：「很想死」、「每天都是地獄」等文字，令粉絲相當擔心。

▲金柱赫（右）想娶回李宥英（左），卻因意外天人永隔。（圖／翻攝自韓網）

李宥英31日在IG貼出一張工作人員替她整理頭髮，看似相當正常的工作照，然而配文卻寫道：「很想死，每天都是地獄，想逃脫這一切。」宛如告別的文字嚇壞粉絲，不過文章也馬上被刪除。

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李宥英所屬經紀公司ACE FACTORY也立刻澄清，李宥英上傳內容只是誤傳，「本人也嚇了一跳。」不過李宥英留下負面文字是事實，讓粉絲心疼，擔心她還沒走出金柱赫逝世的痛苦，湧入許多網友為李宥英打氣。

▲金柱赫女友李宥英在IG寫下「好想死」等負面文字。（圖／翻攝自IG）



李宥英和金柱赫交往一年，雖然年齡相差17歲但兩人感情甜蜜，金柱赫生前受訪時被問到結婚計畫，才鬆口坦言有想娶女友、步入禮堂的打算，不久後卻遭遇事故身亡。事件發生當下，李宥英正在釜山拍攝《Running Man》外景，得知男友過世的消息後隨即中斷錄影，心碎頻問：「真的死了嗎？」

▲李宥英談及過世男友金柱赫時，曾說：「直到現在，我還是很想他。」（圖／CFP）

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