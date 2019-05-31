ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金柱赫女友李宥英IG留下：好想死　愛人驟逝1年半吐真心「還很想他」

記者蕭采薇／綜合報導

南韓男星金柱赫2017年10月在首爾發生嚴重車禍，送醫後仍傷重不治死亡，享年45歲。小他17歲的演員女友李宥英（又譯李俞英、李裕英）受到很大的衝擊，守靈期間不斷哭泣，難過得飯都吃不下。事隔一年半，李宥英突然在IG上傳：「很想死」、「每天都是地獄」等文字，令粉絲相當擔心。

▲金柱赫去年才認愛李宥英。（圖／翻攝自韓國中央日報）

▲金柱赫（右）想娶回李宥英（左），卻因意外天人永隔。（圖／翻攝自韓網）

李宥英31日在IG貼出一張工作人員替她整理頭髮，看似相當正常的工作照，然而配文卻寫道：「很想死，每天都是地獄，想逃脫這一切。」宛如告別的文字嚇壞粉絲，不過文章也馬上被刪除。

請繼續往下閱讀...

李宥英所屬經紀公司ACE FACTORY也立刻澄清，李宥英上傳內容只是誤傳，「本人也嚇了一跳。」不過李宥英留下負面文字是事實，讓粉絲心疼，擔心她還沒走出金柱赫逝世的痛苦，湧入許多網友為李宥英打氣。

▲▼金柱赫女友李宥英在IG寫下「好想死」。（圖／翻攝自IG）

▲金柱赫女友李宥英在IG寫下「好想死」等負面文字。（圖／翻攝自IG）

李宥英和金柱赫交往一年，雖然年齡相差17歲但兩人感情甜蜜，金柱赫生前受訪時被問到結婚計畫，才鬆口坦言有想娶女友、步入禮堂的打算，不久後卻遭遇事故身亡。事件發生當下，李宥英正在釜山拍攝《Running Man》外景，得知男友過世的消息後隨即中斷錄影，心碎頻問：「真的死了嗎？」

▲李宥英首談過世男友金柱赫：直到現在，我還是很想他（圖／CFP）

▲李宥英談及過世男友金柱赫時，曾說：「直到現在，我還是很想他。」（圖／CFP）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

推薦閱讀

珠妍深夜「手滑」上傳和GD親密自拍片　驚慌秒刪⋯備份檔網瘋傳

珠妍深夜「手滑」上傳和GD親密自拍片　驚慌秒刪⋯備份檔網瘋傳

鄭世雲行程忙翻「放棄名校」退學　經紀公司證實：他無法消化學業

鄭世雲行程忙翻「放棄名校」退學　經紀公司證實：他無法消化學業

《怪奇物語》11長大了「爸爸」不開心　大衛哈伯透露：結局出乎意料

《怪奇物語》11長大了「爸爸」不開心　大衛哈伯透露：結局出乎意料

涉性招待風暴4天被罵爆　YG社長發信給員工：我沒忘自己責任重大

涉性招待風暴4天被罵爆　YG社長發信給員工：我沒忘自己責任重大

「美國大片場」通過最嚴反墮胎法　好萊塢團結抵制！怒轟：沒人想去那工作

「美國大片場」通過最嚴反墮胎法　好萊塢團結抵制！怒轟：沒人想去那工作

有一種帥叫布萊德彼特！　旁人被風吹到臉歪⋯他高顏值Hold住全場

有一種帥叫布萊德彼特！　旁人被風吹到臉歪⋯他高顏值Hold住全場

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

專訪／《他在清明來看我》愛上鬼哥哥　Ohm被Singto這句話撩走少男心

專訪／《他在清明來看我》愛上鬼哥哥　Ohm被Singto這句話撩走少男心

《冰與火之歌》作者：靈感來自我養的烏龜　強大世界觀風靡全球23年

《冰與火之歌》作者：靈感來自我養的烏龜　強大世界觀風靡全球23年

亞莉安娜「喉嚨像針刺」取消演出　身體出狀況原因⋯竟是對XX過敏！

亞莉安娜「喉嚨像針刺」取消演出　身體出狀況原因⋯竟是對XX過敏！

蛇精男消失2年「全臉溶解」！　無P偷拍近照曝光「嚴重變形」…網嚇：全毀了

蛇精男消失2年「全臉溶解」！　無P偷拍近照曝光「嚴重變形」…網嚇：全毀了

楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！　離婚5個月「破尺度中空」現身機場

楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！　離婚5個月「破尺度中空」現身機場

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

蛇精男消失2年「全臉溶解」！　無P偷拍近照曝光「嚴重變形」…網嚇：全毀了

楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！　離婚5個月「破尺度中空」現身機場

KARA知英退團5年「49kg→100kg」！　照片曝光：我都認不出自己了…

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

快訊／夏于喬秘婚《百日告別》林書宇！曬日本婚紗照閃炸

《木曜4》五月天特輯「出意外」！　泱泱超自責…當場「崩潰大哭」

正妹妻偷情「掌聲超激烈」一夜多發！　悲情夫被當觀眾…黑化佈局「恐怖復仇」

賴琳恩「摘掉假睫毛」素顏曝光！　29歲HD照長這樣…網看傻：Wow

「崔鍾訓被關，你睡得安穩？」　李洪基霸氣連回3好：屎也拉得很順！

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

李宥英, 金柱赫, 李俞英, 李裕英

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 黃鐙輝對鏡頭狂喘「像X片」掉粉...萁萁哀怨　曝摸完JR大肌肌：很興奮！
  2. 【X戰警20年】全球票房1821億「開啟超級英雄片時代」　《黑鳳凰》畫下句點
  3. 51歲懷孕…半夜突出血！ 　男星妻遭網友狠咒「得唐氏症」怒了：積點口德
  4. 范冰冰C位復出落空！　活動前4小時除名「照片全面被刪」…默默進場畫面曝光
  5. 經紀人IG洩漏《窮遊》拍攝點！野生「圭賢」在高雄這裡現身
  6. 金柱赫女友李宥英IG留下：好想死　愛人驟逝1年半吐真心「還很想他」
  7. 王淨「日文全忘光」流落街頭　大啖美食被虧是吃貨
  8. 楊晴自爆暗戀籃球隊隊長　空窗5年媽拿照片逼「相親」
  9. 鄭世雲行程忙翻「放棄名校」退學　經紀公司證實：他無法消化學業
  10. 熊熊眼腫成核桃「瞬間不能呼吸」送急診　驚恐：我直接毀容！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366